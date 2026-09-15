Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Forbidden
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%3 990 руб. 5 500 руб.
В наличии
Код товара: 695857
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3 990 руб. -27%
5 500 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964117967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Forbidden
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Illusion of Power, Get a Grip, Cant Get Close Enough, Shaking off the Chains, I Wont Cry for You Guilty as Hell, Sick and Tired, Rusty Angels, Forbidden, Kiss of Death
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка
На этой записи воссоединился состав Black Sabbath эпохи Tyr 1990 года, с возвращением Нила Мюррея и Кози Пауэлла. Приступая к созданию музыки, Тони Айомми и Тони Мартин решили, что они хотят записать «сверхтяжёлый» альбом с минимальной доработкой песен в студии. Студийные сессии проходили в Devonshire Studios (Лос-Анджелес) и заняли всего 10 дней. Микширование альбома производилось без участия музыкантов Black Sabbath, поэтому они были недовольны конечным результатом, и в 2015 году Тони Айомми выступил с заявлением о том, что для переиздания он намерен ремикшировать альбом заново.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964117967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Forbidden
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Illusion of Power, Get a Grip, Cant Get Close Enough, Shaking off the Chains, I Wont Cry for You Guilty as Hell, Sick and Tired, Rusty Angels, Forbidden, Kiss of Death
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
На этой записи воссоединился состав Black Sabbath эпохи Tyr 1990 года, с возвращением Нила Мюррея и Кози Пауэлла. Приступая к созданию музыки, Тони Айомми и Тони Мартин решили, что они хотят записать «сверхтяжёлый» альбом с минимальной доработкой песен в студии. Студийные сессии проходили в Devonshire Studios (Лос-Анджелес) и заняли всего 10 дней. Микширование альбома производилось без участия музыкантов Black Sabbath, поэтому они были недовольны конечным результатом, и в 2015 году Тони Айомми выступил с заявлением о том, что для переиздания он намерен ремикшировать альбом заново.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Купить Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - по цене 3990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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