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Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка

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Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Arvo Part: Pax
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721598
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732770493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Arvo Part: Pax
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Summa (Version For String Orchestra, 1991), Missa Syllabica: Kyrie, The Beatitudes, Fratres (Version For Violin And Piano, 1980), Magnificat, Spiegel Im Spiegel, De Profundis, F?r Alina
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Summa (Version For String Orchestra, 1991), Missa Syllabica: Kyrie, The Beatitudes, Fratres (Version For Violin And Piano, 1980), Magnificat, Spiegel Im Spiegel, De Profundis, F?r Alina

Отзывы о товаре Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732770493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Arvo Part: Pax
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Summa (Version For String Orchestra, 1991), Missa Syllabica: Kyrie, The Beatitudes, Fratres (Version For Violin And Piano, 1980), Magnificat, Spiegel Im Spiegel, De Profundis, F?r Alina
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Summa (Version For String Orchestra, 1991), Missa Syllabica: Kyrie, The Beatitudes, Fratres (Version For Violin And Piano, 1980), Magnificat, Spiegel Im Spiegel, De Profundis, F?r Alina
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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