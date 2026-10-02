Def Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
On Through The Night
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
В наличии
Код товара: 401918
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3 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508007224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
On Through The Night
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock Brigade, Hello America, Sorrow Is A Woman, It Could Be You, Satellite, When The Walls Came Tumbling Down, Wasted, Rocks Off, It Don't Matter, Answer To The Master, Overture
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Def Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rock Brigade, Hello America, Sorrow Is A Woman, It Could Be You, Satellite, When The Walls Came Tumbling Down, Wasted, Rocks Off, It Don't Matter, Answer To The Master, Overture
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508007224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
On Through The Night
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock Brigade, Hello America, Sorrow Is A Woman, It Could Be You, Satellite, When The Walls Came Tumbling Down, Wasted, Rocks Off, It Don't Matter, Answer To The Master, Overture
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rock Brigade, Hello America, Sorrow Is A Woman, It Could Be You, Satellite, When The Walls Came Tumbling Down, Wasted, Rocks Off, It Don't Matter, Answer To The Master, Overture
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Def Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пластинка - по цене 3610 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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