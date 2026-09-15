Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка
Альбом британской электронной группы RUDIMENTAL. Включает гостевые участия от: MJ COLE, HARDY CAPRIO, HAMZAA, SKREAM, KAREEN LOMAX, THE GAME, BACKROAD GEE, D DOUBLE E, RV, KOJEY RADICAL и других. Так же включает хит-синглы COME OVER с участием ANNE-MARIE и TION WAYNE, а также BE THE ONE с участием MORGAN, DIGGA G и TIKE.. Rudimental объявили о выпуске долгожданного четвертого студийного альбома Ground Control - полноцветной, 16-трековой эпопеи, которая восхваляет выдающийся музыкальный творчество группы за десятилетие. Запланированный к выпуску 3 сентября на Major Toms / Asylum Records, Ground Control может похвастаться впечатляющим списком соавторов и приглашенных вокалистов, включая MJ Cole, Hardy Caprio, Skream, Kareen Lomax, Backgroad Gee, D Double E, Hamzaa, Kojey. Radical, The Game и других, а также включает хит-синглы «Come Over» с участием Анн-Мари и Тиона Уэйна и «Be The One» с участием MORGAN, Digga D и Tyke. Альбом был анонсирован 18 июня с лид-синглом Straight From The Heart ft. N?rskov - ярким, свежим летним джемом, который отсылает к одноименной классике UKG 1998 года Doolally (выпущен на легендарном издательстве Garage, Locked On Records), подходящая отправная точка для альбома, в котором Rudimental использует каждую унцию своего наследия в области звуковой системы. «Мы росли в восторге от этого классического гаражного альбома Doolally, которые были наставниками Амира», - объясняют Rudimental, - «и вдохновленные оригинальным релизом на Locked On Records, мы хотели придать ему современный вид». Включая все, от гимнов драм-н-бэйса до одурманенного ледяного хауса, проникновенного UKG и огромных, достойных фестивалей клубных гимнов, Ground Control запечатлевает Rudimental в полном расцвете - в их свободном, выразительном и калейдоскопическом творчестве. Разделенный на 2 части, чтобы отразить широту звучания, которое они исследуют - первая половина, в которой собраны более душевные треки альбома, и вторая половина, служащая чистокровным намеком на клубы - треклист наводнен изобретениями, которые делают Rudimental таким уникальным явлением, и вместе с тем одной из самых успешных британских групп за последнее десятилетие.
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