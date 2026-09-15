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Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка

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Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 1
Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 2
Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 3
Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 4
Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 5
Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 6
Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rudimental
Альбом (сингл)
Ground Control
Жанр
House, Trance
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 1
  • Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 2
  • Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 3
  • Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 4
  • Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 5
  • Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 6
  • Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647465
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка
3 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296683954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rudimental
Альбом (сингл)
Ground Control
Жанр
House, Trance
Трек-лист
LP 1 Come Over ft. Anne-Marie & Tion Wayne, Jumper ft. Kareen Lomax, Straight From The Heart ft. Norskov, Ghost ft. Hardy Caprio, RudimentalxMJ Cole – Remember Their Names ft. Josh Barry, RudimentalxJames Vincent McMorrow – Be Somebody, Be The One ft. MORGAN, Digga D & TIKE, Handle My Own ft. Ella Henderson, LP 2 RudimentalxSkream – So Sorry, Distance ft. Maverick Sabre & Kojey Radical, Make Your Move ft. Norskov & Keeya Keys, RudimentalxThe GamexD Double ExBackroad Gee – Instajets, Krazy ft. Af
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка

Альбом британской электронной группы RUDIMENTAL. Включает гостевые участия от: MJ COLE, HARDY CAPRIO, HAMZAA, SKREAM, KAREEN LOMAX, THE GAME, BACKROAD GEE, D DOUBLE E, RV, KOJEY RADICAL и других. Так же включает хит-синглы COME OVER с участием ANNE-MARIE и TION WAYNE, а также BE THE ONE с участием MORGAN, DIGGA G и TIKE.. Rudimental объявили о выпуске долгожданного четвертого студийного альбома Ground Control - полноцветной, 16-трековой эпопеи, которая восхваляет выдающийся музыкальный творчество группы за десятилетие. Запланированный к выпуску 3 сентября на Major Toms / Asylum Records, Ground Control может похвастаться впечатляющим списком соавторов и приглашенных вокалистов, включая MJ Cole, Hardy Caprio, Skream, Kareen Lomax, Backgroad Gee, D Double E, Hamzaa, Kojey. Radical, The Game и других, а также включает хит-синглы «Come Over» с участием Анн-Мари и Тиона Уэйна и «Be The One» с участием MORGAN, Digga D и Tyke. Альбом был анонсирован 18 июня с лид-синглом Straight From The Heart ft. N?rskov - ярким, свежим летним джемом, который отсылает к одноименной классике UKG 1998 года Doolally (выпущен на легендарном издательстве Garage, Locked On Records), подходящая отправная точка для альбома, в котором Rudimental использует каждую унцию своего наследия в области звуковой системы. «Мы росли в восторге от этого классического гаражного альбома Doolally, которые были наставниками Амира», - объясняют Rudimental, - «и вдохновленные оригинальным релизом на Locked On Records, мы хотели придать ему современный вид». Включая все, от гимнов драм-н-бэйса до одурманенного ледяного хауса, проникновенного UKG и огромных, достойных фестивалей клубных гимнов, Ground Control запечатлевает Rudimental в полном расцвете - в их свободном, выразительном и калейдоскопическом творчестве. Разделенный на 2 части, чтобы отразить широту звучания, которое они исследуют - первая половина, в которой собраны более душевные треки альбома, и вторая половина, служащая чистокровным намеком на клубы - треклист наводнен изобретениями, которые делают Rudimental таким уникальным явлением, и вместе с тем одной из самых успешных британских групп за последнее десятилетие.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296683954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rudimental
Альбом (сингл)
Ground Control
Жанр
House, Trance
Трек-лист
LP 1 Come Over ft. Anne-Marie & Tion Wayne, Jumper ft. Kareen Lomax, Straight From The Heart ft. Norskov, Ghost ft. Hardy Caprio, RudimentalxMJ Cole – Remember Their Names ft. Josh Barry, RudimentalxJames Vincent McMorrow – Be Somebody, Be The One ft. MORGAN, Digga D & TIKE, Handle My Own ft. Ella Henderson, LP 2 RudimentalxSkream – So Sorry, Distance ft. Maverick Sabre & Kojey Radical, Make Your Move ft. Norskov & Keeya Keys, RudimentalxThe GamexD Double ExBackroad Gee – Instajets, Krazy ft. Af
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Альбом британской электронной группы RUDIMENTAL. Включает гостевые участия от: MJ COLE, HARDY CAPRIO, HAMZAA, SKREAM, KAREEN LOMAX, THE GAME, BACKROAD GEE, D DOUBLE E, RV, KOJEY RADICAL и других. Так же включает хит-синглы COME OVER с участием ANNE-MARIE и TION WAYNE, а также BE THE ONE с участием MORGAN, DIGGA G и TIKE.. Rudimental объявили о выпуске долгожданного четвертого студийного альбома Ground Control - полноцветной, 16-трековой эпопеи, которая восхваляет выдающийся музыкальный творчество группы за десятилетие. Запланированный к выпуску 3 сентября на Major Toms / Asylum Records, Ground Control может похвастаться впечатляющим списком соавторов и приглашенных вокалистов, включая MJ Cole, Hardy Caprio, Skream, Kareen Lomax, Backgroad Gee, D Double E, Hamzaa, Kojey. Radical, The Game и других, а также включает хит-синглы «Come Over» с участием Анн-Мари и Тиона Уэйна и «Be The One» с участием MORGAN, Digga D и Tyke. Альбом был анонсирован 18 июня с лид-синглом Straight From The Heart ft. N?rskov - ярким, свежим летним джемом, который отсылает к одноименной классике UKG 1998 года Doolally (выпущен на легендарном издательстве Garage, Locked On Records), подходящая отправная точка для альбома, в котором Rudimental использует каждую унцию своего наследия в области звуковой системы. «Мы росли в восторге от этого классического гаражного альбома Doolally, которые были наставниками Амира», - объясняют Rudimental, - «и вдохновленные оригинальным релизом на Locked On Records, мы хотели придать ему современный вид». Включая все, от гимнов драм-н-бэйса до одурманенного ледяного хауса, проникновенного UKG и огромных, достойных фестивалей клубных гимнов, Ground Control запечатлевает Rudimental в полном расцвете - в их свободном, выразительном и калейдоскопическом творчестве. Разделенный на 2 части, чтобы отразить широту звучания, которое они исследуют - первая половина, в которой собраны более душевные треки альбома, и вторая половина, служащая чистокровным намеком на клубы - треклист наводнен изобретениями, которые делают Rudimental таким уникальным явлением, и вместе с тем одной из самых успешных британских групп за последнее десятилетие.
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Rudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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