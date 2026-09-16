Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Вакансия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 735178
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3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Вакансия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Молитва чиновников, Присутствие, Лирическая тема, Сентимент – I, Торговые ряды – I, Присутствие, Наставление дочерям, Дождик, Общественное мнение – I, Духовая полько, Сентимент – II, Юсов в гостях, Тема Досужева, Соблазны, Маята Жадова, Шляпки, Торговые ряды – II, Если ты женат, Общественное мнение – II, Пляска Юсова, Финал – I, Финал – II
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) виниловая пластинка
Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Вакансия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Молитва чиновников, Присутствие, Лирическая тема, Сентимент – I, Торговые ряды – I, Присутствие, Наставление дочерям, Дождик, Общественное мнение – I, Духовая полько, Сентимент – II, Юсов в гостях, Тема Досужева, Соблазны, Маята Жадова, Шляпки, Торговые ряды – II, Если ты женат, Общественное мнение – II, Пляска Юсова, Финал – I, Финал – II
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.
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Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Геннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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