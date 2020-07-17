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Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка

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Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 1
Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 2
Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 3
Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 4
Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 5
Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 6
Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 7
Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 8
Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 9
Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 10
Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Lonely Robot
Альбом (сингл)
FEELINGS ARE GOOD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 1
  • Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 2
  • Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 3
  • Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 4
  • Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 5
  • Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 6
  • Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 7
  • Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 8
  • Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 9
  • Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 10
  • Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387798
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397364217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Lonely Robot
Альбом (сингл)
FEELINGS ARE GOOD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка

Track List

A1Feelings Are Good
A2Into The Lo Fi
A3Spiders
B1Crystalline
B2Life Is A Sine Wave
C1Armour For My Heart
C2Suburbia
C3The Silent Life
D1Keeping People As Pets
D2Army Of One
D3Grief Is The Price Of Love

Отзывы о товаре Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397364217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Lonely Robot
Альбом (сингл)
FEELINGS ARE GOOD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Feelings Are Good
A2Into The Lo Fi
A3Spiders
B1Crystalline
B2Life Is A Sine Wave
C1Armour For My Heart
C2Suburbia
C3The Silent Life
D1Keeping People As Pets
D2Army Of One
D3Grief Is The Price Of Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - по цене 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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