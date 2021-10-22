Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought Instrumental Demos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
В наличии
Код товара: 500522
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Загружаем...
3 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398884912]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought Instrumental Demos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398884912]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought Instrumental Demos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Продолжение серии переизданий Lost Not Forgotten Archives. Демо версии без вокала всех 7 песен самого тяжелого по звучанию у Dream Theater альбома Train Of Thought, в оригинале выходившего в 2003 году. Данное издание на 180 граммовом двойном черном виниле. Также был выпущен лимитированный белый винил, он немного дороже и тоже доступен для заказа в Котофото
Недостатки:
нет
Комментарий:
Для настоящих ценителей. Лично для меня некоторые песни альбома Train Of Thought открылись по новому именно благодаря этим демо-версиям. Басс Джона Маянга звучит круче, чем на доведенной до совершенства альбомной версии, особенно на песнях стороны А
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка
Достоинства:
Продолжение серии переизданий Lost Not Forgotten Archives. Демо версии без вокала всех 7 песен самого тяжелого по звучанию у Dream Theater альбома Train Of Thought, в оригинале выходившего в 2003 году. Данное издание на 180 граммовом двойном черном виниле. Также был выпущен лимитированный белый винил, он немного дороже и тоже доступен для заказа в Котофото
Недостатки:
нет
Комментарий:
Для настоящих ценителей. Лично для меня некоторые песни альбома Train Of Thought открылись по новому именно благодаря этим демо-версиям. Басс Джона Маянга звучит круче, чем на доведенной до совершенства альбомной версии, особенно на песнях стороны А