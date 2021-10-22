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Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 10
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought Instrumental Demos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 10
  • Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500522
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка
3 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398884912]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought Instrumental Demos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка

Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка

22.10.2021
Кирилл

Достоинства:
Продолжение серии переизданий Lost Not Forgotten Archives. Демо версии без вокала всех 7 песен самого тяжелого по звучанию у Dream Theater альбома Train Of Thought, в оригинале выходившего в 2003 году. Данное издание на 180 граммовом двойном черном виниле. Также был выпущен лимитированный белый винил, он немного дороже и тоже доступен для заказа в Котофото

Недостатки:
нет

Комментарий:
Для настоящих ценителей. Лично для меня некоторые песни альбома Train Of Thought открылись по новому именно благодаря этим демо-версиям. Басс Джона Маянга звучит круче, чем на доведенной до совершенства альбомной версии, особенно на песнях стороны А



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398884912]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought Instrumental Demos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.10.2021
Кирилл

Достоинства:
Продолжение серии переизданий Lost Not Forgotten Archives. Демо версии без вокала всех 7 песен самого тяжелого по звучанию у Dream Theater альбома Train Of Thought, в оригинале выходившего в 2003 году. Данное издание на 180 граммовом двойном черном виниле. Также был выпущен лимитированный белый винил, он немного дороже и тоже доступен для заказа в Котофото

Недостатки:
нет

Комментарий:
Для настоящих ценителей. Лично для меня некоторые песни альбома Train Of Thought открылись по новому именно благодаря этим демо-версиям. Басс Джона Маянга звучит круче, чем на доведенной до совершенства альбомной версии, особенно на песнях стороны А


Dream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194398884912) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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