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Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) виниловая пластинка

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Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) - фото 1
Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) - фото 2
Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Дата релиза
2025
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
12 Стульев
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) - фото 1
  • Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) - фото 2
  • Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735177
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805869]
Дата релиза
2025
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
12 Стульев
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, Рио, Танец беспризорников, Цыгане и видение Канн, Песня старушек, Альхен, Танго любви, Видение Рио, Первый марш Коробейникова, Второй марш Коробейникова, Дом номер семь, Серенада Воробьянинова, Ах, какая жалость (Песня в ресторане "Прага), Шимми, Песня Остапа на свадьбе, Эллочка-людоедка, Песня Остапа на пароходе, Пора удирать..., Царица Тамара и Отец Федор, Монолог Подколесина, Объяснение Остапа с Грицацуевой, Финальные титры
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) виниловая пластинка

Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805869]
Дата релиза
2025
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
12 Стульев
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, Рио, Танец беспризорников, Цыгане и видение Канн, Песня старушек, Альхен, Танго любви, Видение Рио, Первый марш Коробейникова, Второй марш Коробейникова, Дом номер семь, Серенада Воробьянинова, Ах, какая жалость (Песня в ресторане "Прага), Шимми, Песня Остапа на свадьбе, Эллочка-людоедка, Песня Остапа на пароходе, Пора удирать..., Царица Тамара и Отец Федор, Монолог Подколесина, Объяснение Остапа с Грицацуевой, Финальные титры
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) виниловая пластинка - купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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