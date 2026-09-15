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The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка

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The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка - фото 1
The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка - фото 2
The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Snuts
Альбом (сингл)
W.L
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка - фото 1
  • The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка - фото 2
  • The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647481
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка
3 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296577604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Snuts
Альбом (сингл)
W.L
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Top Deck, Always, Juan Belmonte, All Your Friends, Somebody Loves You, Glasgow, No Place Id Rather Go, Broadwalk, Maybe California, Dont Forget It (Punk), Coffee & Cigarettes, Elephants, Sing For Your Supper, 4 Baillie Street
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка

Концертная версия дебютного альбома шотландской инди-рок-группы The Snuts. Лимитированное издание на оранжевом виниле, специально для Black Friday 2021.. Дебютный альбом №1, W.L., выпущенный в апреле 2021 года, воплотил в себе путь группы от четырех школьников из рабочего класса, росших с мечтой в Уитберне, к тому, чтобы стать одной из самых захватывающих и жизненно важных групп Великобритании нового десятилетия.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296577604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Snuts
Альбом (сингл)
W.L
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Top Deck, Always, Juan Belmonte, All Your Friends, Somebody Loves You, Glasgow, No Place Id Rather Go, Broadwalk, Maybe California, Dont Forget It (Punk), Coffee & Cigarettes, Elephants, Sing For Your Supper, 4 Baillie Street
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концертная версия дебютного альбома шотландской инди-рок-группы The Snuts. Лимитированное издание на оранжевом виниле, специально для Black Friday 2021.. Дебютный альбом №1, W.L., выпущенный в апреле 2021 года, воплотил в себе путь группы от четырех школьников из рабочего класса, росших с мечтой в Уитберне, к тому, чтобы стать одной из самых захватывающих и жизненно важных групп Великобритании нового десятилетия.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (0190296577604) виниловая пластинка - стоимость товара 3530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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