Def Leppard - High 'N' Dry (0602508030680) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
High 'N' Dry
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 401916
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3 970 руб.
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Коллекция Def Leppard
Коллекция Def Leppard
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508030680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
High 'N' Dry
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Disque : 1 Let It Go, Another Hit And Run, High 'N' Dry (Saturday Night), Bringin' On The Heartbreak, Switch 625, Disque : 2 . You Got Me Runnin', Lady Strange, On Through The Night, Mirror Mirror (Look Into My Eyes), No No No
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Def Leppard - High 'N' Dry (0602508030680) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Let It Go
|A2
|Another Hit And Run
|A3
|High 'N' Dry (Saturday Night)
|A4
|Bringin' On The Heartbreak
|A5
|Switch 625
|B1
|You Got Me Runnin'
|B2
|Lady Strange
|B3
|On Through The Night
|B4
|Mirror, Mirror (Look Into My Eyes)
|B5
|No No No
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508030680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
High 'N' Dry
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Disque : 1 Let It Go, Another Hit And Run, High 'N' Dry (Saturday Night), Bringin' On The Heartbreak, Switch 625, Disque : 2 . You Got Me Runnin', Lady Strange, On Through The Night, Mirror Mirror (Look Into My Eyes), No No No
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Let It Go
|A2
|Another Hit And Run
|A3
|High 'N' Dry (Saturday Night)
|A4
|Bringin' On The Heartbreak
|A5
|Switch 625
|B1
|You Got Me Runnin'
|B2
|Lady Strange
|B3
|On Through The Night
|B4
|Mirror, Mirror (Look Into My Eyes)
|B5
|No No No
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Качественная полиграфия конверта , вкладыш с текстом песен . Сам винил записан хорошо .
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Один из лучших альбомов группы . С этим альбомом они вошли в высший эшелон Хеви металла .
Def Leppard - High 'N' Dry (0602508030680) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Def Leppard - High 'N' Dry (0602508030680) виниловая пластинка
Достоинства:
Качественная полиграфия конверта , вкладыш с текстом песен . Сам винил записан хорошо .
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Один из лучших альбомов группы . С этим альбомом они вошли в высший эшелон Хеви металла .