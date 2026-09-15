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John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка

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John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Standard Coltrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658760
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prestige
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prestige
Barcode
[0888072351219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Standard Coltrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Dont Take Your Love From Me, Ill Get By, Spring Is Here, Invitation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Take Your Love From Me, Ill Get By, Spring Is Here, Invitation

Отзывы о товаре John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Prestige
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prestige
Barcode
[0888072351219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Standard Coltrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Dont Take Your Love From Me, Ill Get By, Spring Is Here, Invitation
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Take Your Love From Me, Ill Get By, Spring Is Here, Invitation
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Standard Coltrane (0888072351219) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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