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Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка

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Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка - фото 3
Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка - фото 4
Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Young Shakespeare
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка - фото 1
  • Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка - фото 2
  • Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка - фото 3
  • Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка - фото 4
  • Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501012
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка
3 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624889519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Young Shakespeare
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tell Me Why, Old Man, The Needle and the Damage Done, Ohio, Dance Dance Dance, Cowgirl in the Sand, A Man Needs a Maid/Heart Of Gold, Journey Through the Past, Don’t Let It Bring You Down, Helpless, Down by the River, Sugar Mountain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Neil Young Archives Performance Series – NYA PS 3.5, Neil Young Archives Performance Series – DISC 3.5
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка

Спустя пятьдесят лет после оригинального выступления NEIL YOUNG анонсирует «Young Shakespeare» - ранее не выпущенная концертная запись и фильм 1971 года, которые содержат самые ранние известные кадры живых выступлений Янга из существующих. Шоу 1971 года в Стратфорде, штат Коннектикут, запечатлело выступление, урезанное до самого необходимого - акустической гитары, фортепиано и губной гармошки. «Young Shakespeare» включает в себя ранние записи «Old Man», «The Needle and the Damage Done», «A Man Needs a Maid» и «Heart Of Gold», которые были выпущены более чем через год на классической пластинке Янга 1972 года Harvest. Альбом будет доступен на виниле, CD и специальном делюксовом пронумерованном бокс-сете на LP+CD+DVD. Спустя всего два месяца после выхода основополагающего альбома Янга «After the Gold Rush», 22 января 1971 года артист организовал выступление в Шекспировском театре. Концерт был записан для презентации на немецком телевидении в том же году, но до сих пор не был доступен для широкой публики. Оригинальные аналоговые кассеты 50-летней давности были с любовью восстановлены, благодаря чему стали доступны ранние акустические записи двух песен с After the Gold Rush, ранних треков из Harvest и любимых фаворитов, таких как «Ohio», «Cowgirl in the Sand», «Helpless», «Down by the River» и «Sugar Mountain». Янг написал на своём фан-сайте NYA, что «Young Shakespeare» - это «более спокойное выступление, без праздничной атмосферы Live at Massey Hall 1971 года, снятое вживую на 16 мм. Young Shakespeare - событие особенное. Моим фанатам я говорю, что это лучшее, что когда-либо было… одно из самых чистых акустических выступлений, которые есть в архиве».

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624889519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Young Shakespeare
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tell Me Why, Old Man, The Needle and the Damage Done, Ohio, Dance Dance Dance, Cowgirl in the Sand, A Man Needs a Maid/Heart Of Gold, Journey Through the Past, Don’t Let It Bring You Down, Helpless, Down by the River, Sugar Mountain
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Neil Young Archives Performance Series – NYA PS 3.5, Neil Young Archives Performance Series – DISC 3.5
Страна производитель
США
Описание
Спустя пятьдесят лет после оригинального выступления NEIL YOUNG анонсирует «Young Shakespeare» - ранее не выпущенная концертная запись и фильм 1971 года, которые содержат самые ранние известные кадры живых выступлений Янга из существующих. Шоу 1971 года в Стратфорде, штат Коннектикут, запечатлело выступление, урезанное до самого необходимого - акустической гитары, фортепиано и губной гармошки. «Young Shakespeare» включает в себя ранние записи «Old Man», «The Needle and the Damage Done», «A Man Needs a Maid» и «Heart Of Gold», которые были выпущены более чем через год на классической пластинке Янга 1972 года Harvest. Альбом будет доступен на виниле, CD и специальном делюксовом пронумерованном бокс-сете на LP+CD+DVD. Спустя всего два месяца после выхода основополагающего альбома Янга «After the Gold Rush», 22 января 1971 года артист организовал выступление в Шекспировском театре. Концерт был записан для презентации на немецком телевидении в том же году, но до сих пор не был доступен для широкой публики. Оригинальные аналоговые кассеты 50-летней давности были с любовью восстановлены, благодаря чему стали доступны ранние акустические записи двух песен с After the Gold Rush, ранних треков из Harvest и любимых фаворитов, таких как «Ohio», «Cowgirl in the Sand», «Helpless», «Down by the River» и «Sugar Mountain». Янг написал на своём фан-сайте NYA, что «Young Shakespeare» - это «более спокойное выступление, без праздничной атмосферы Live at Massey Hall 1971 года, снятое вживую на 16 мм. Young Shakespeare - событие особенное. Моим фанатам я говорю, что это лучшее, что когда-либо было… одно из самых чистых акустических выступлений, которые есть в архиве».
Самовывоз
Доставка
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Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка - стоимость товара 3550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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