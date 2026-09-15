Описание товара Neil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластинка

Спустя пятьдесят лет после оригинального выступления NEIL YOUNG анонсирует «Young Shakespeare» - ранее не выпущенная концертная запись и фильм 1971 года, которые содержат самые ранние известные кадры живых выступлений Янга из существующих. Шоу 1971 года в Стратфорде, штат Коннектикут, запечатлело выступление, урезанное до самого необходимого - акустической гитары, фортепиано и губной гармошки. «Young Shakespeare» включает в себя ранние записи «Old Man», «The Needle and the Damage Done», «A Man Needs a Maid» и «Heart Of Gold», которые были выпущены более чем через год на классической пластинке Янга 1972 года Harvest. Альбом будет доступен на виниле, CD и специальном делюксовом пронумерованном бокс-сете на LP+CD+DVD. Спустя всего два месяца после выхода основополагающего альбома Янга «After the Gold Rush», 22 января 1971 года артист организовал выступление в Шекспировском театре. Концерт был записан для презентации на немецком телевидении в том же году, но до сих пор не был доступен для широкой публики. Оригинальные аналоговые кассеты 50-летней давности были с любовью восстановлены, благодаря чему стали доступны ранние акустические записи двух песен с After the Gold Rush, ранних треков из Harvest и любимых фаворитов, таких как «Ohio», «Cowgirl in the Sand», «Helpless», «Down by the River» и «Sugar Mountain». Янг написал на своём фан-сайте NYA, что «Young Shakespeare» - это «более спокойное выступление, без праздничной атмосферы Live at Massey Hall 1971 года, снятое вживую на 16 мм. Young Shakespeare - событие особенное. Моим фанатам я говорю, что это лучшее, что когда-либо было… одно из самых чистых акустических выступлений, которые есть в архиве».