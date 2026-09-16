Patricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Kabaret
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
В наличии
Код товара: 715981
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Kabaret
Жанр
Шансон
Трек-лист
Addicte Aux H?ro?nes, La Chance Jamais Ne Dure, Le Jour Se L?ve, Une Derni?re Fois, Kabaret, Faites Entrer Les Clowns, Falling In Love Again, Pigalle - Interlude, Solo, Je T'Aime Encore, Et S'Il Fallait Le Faire, Mon Piano Rouge
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Patricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Addicte Aux H?ro?nes, La Chance Jamais Ne Dure, Le Jour Se L?ve, Une Derni?re Fois, Kabaret, Faites Entrer Les Clowns, Falling In Love Again, Pigalle - Interlude, Solo, Je T'Aime Encore, Et S'Il Fallait Le Faire, Mon Piano Rouge
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Kabaret
Жанр
Шансон
Трек-лист
Addicte Aux H?ro?nes, La Chance Jamais Ne Dure, Le Jour Se L?ve, Une Derni?re Fois, Kabaret, Faites Entrer Les Clowns, Falling In Love Again, Pigalle - Interlude, Solo, Je T'Aime Encore, Et S'Il Fallait Le Faire, Mon Piano Rouge
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Addicte Aux H?ro?nes, La Chance Jamais Ne Dure, Le Jour Se L?ve, Une Derni?re Fois, Kabaret, Faites Entrer Les Clowns, Falling In Love Again, Pigalle - Interlude, Solo, Je T'Aime Encore, Et S'Il Fallait Le Faire, Mon Piano Rouge
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Patricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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