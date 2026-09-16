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Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка

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Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка - фото 1
Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка - фото 2
Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка - фото 1
  • Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка - фото 2
  • Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721628
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028343817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Spark Another Owl, Throw Your Set In The Air, Stoned Raiders, Illusions, Killa Hill Niggas, Boom Biddy Bye Bye, No Rest For The Wicked, Make A Move, Killafornia, Funk Freakers, Locotes, Red Light Visions, Let It Rain, Everybody Must Get Stoned, Throw Your Set In The Air (Club Remix), Illusions (Harpsichord Mix), Boom Biddy Bye Bye (Fugees Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка

Cypress Hill III: Temples of Boom — третий студийный альбом американской хип-хоп группы Cypress Hill, выпущенный в 1995 году. Отпразднуйте 30-летие легендарного альбома Cypress Hill, который теперь снова доступен на стандартном черном виниле. Этот альбом ознаменовал собой поворотный момент в развитии группы, демонстрируя переход к более мрачному и тихому настроению, которое одинаково очаровало поклонников и критиков. Помимо выдающихся синглов, таких как «Illusions» и «Boom Biddy Bye Bye», этот релиз также включает три бонус-трека, которые позволяют глубже понять новаторское звучание группы. Почувствуйте завораживающие ритмы и интроспективные тексты, которые отличают эту классику.

Отзывы о товаре Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028343817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Spark Another Owl, Throw Your Set In The Air, Stoned Raiders, Illusions, Killa Hill Niggas, Boom Biddy Bye Bye, No Rest For The Wicked, Make A Move, Killafornia, Funk Freakers, Locotes, Red Light Visions, Let It Rain, Everybody Must Get Stoned, Throw Your Set In The Air (Club Remix), Illusions (Harpsichord Mix), Boom Biddy Bye Bye (Fugees Mix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Cypress Hill III: Temples of Boom — третий студийный альбом американской хип-хоп группы Cypress Hill, выпущенный в 1995 году. Отпразднуйте 30-летие легендарного альбома Cypress Hill, который теперь снова доступен на стандартном черном виниле. Этот альбом ознаменовал собой поворотный момент в развитии группы, демонстрируя переход к более мрачному и тихому настроению, которое одинаково очаровало поклонников и критиков. Помимо выдающихся синглов, таких как «Illusions» и «Boom Biddy Bye Bye», этот релиз также включает три бонус-трека, которые позволяют глубже понять новаторское звучание группы. Почувствуйте завораживающие ритмы и интроспективные тексты, которые отличают эту классику.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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