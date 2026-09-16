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Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка

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Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 1
Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 2
Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 3
Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 4
Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 5
Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Tubular Bells 2003
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 4
  • Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 5
  • Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708225
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732515896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Tubular Bells 2003
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
1. Introduction - 5:52, 2. Fast Guitars - 1:04, 3. Basses - 0:46, 4. Latin - 2:18, 5. A Minor Tune - 1:21, 6. Blues - 2:40, 7. Thrash - 0:44, 8. Jazz - 0:48, 9. Ghost Bells - 0:30, 10. Russian - 0:44, 11. Finale - 8:32 (Featuring John Cleese), 12. Harmonics - 5:12, 13. Peace - 3:30, 14. Bagpipe Guitars - 3:08, 15. Caveman - 4:33, 16. Ambient Guitars - 5:10, 17. The Sailor’s Hornpipe - 1:46
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка

Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732515896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Tubular Bells 2003
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
1. Introduction - 5:52, 2. Fast Guitars - 1:04, 3. Basses - 0:46, 4. Latin - 2:18, 5. A Minor Tune - 1:21, 6. Blues - 2:40, 7. Thrash - 0:44, 8. Jazz - 0:48, 9. Ghost Bells - 0:30, 10. Russian - 0:44, 11. Finale - 8:32 (Featuring John Cleese), 12. Harmonics - 5:12, 13. Peace - 3:30, 14. Bagpipe Guitars - 3:08, 15. Caveman - 4:33, 16. Ambient Guitars - 5:10, 17. The Sailor’s Hornpipe - 1:46
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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