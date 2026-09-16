Top.Mail.Ru
Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка - фото 1
Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
TRANSFORMER
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка - фото 1
  • Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721986
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029719611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
TRANSFORMER
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Vicious, Andy's Chest, Perfect Day, Hangin' 'Round, Walk On The Wild Side, Make Up, Satellite Of Love, Wagon Wheel, New York Telephone Conversation, I'm So Free, Goodnight Ladies
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка

Transformer — второй студийный альбом американского музыканта Лу Рида, выпущенный в 1972 году. В альбом вошли несколько его самых известных треков: «Perfect Day», «Walk On The Wild Side», «Vicious» и «Satellite Of Love». Издание на цветном виниле. Альбом был спродюсирован Дэвидом Боуи и Миком Ронсоном, они оба были поклонниками творчества Рида. Мик Ронсон, который в то время был гитаристом группы The Spiders from Mars, сыграл важную роль в записи пластинки. Он выступил в качестве сопродюсера, аранжировщика и основного музыканта рекорд-сессий (кроме контроля записи, Ронсон играл на гитаре и фортепиано, а также исполнил бэк-вокал). Помимо всего прочего, именно он написал знаменитую струнную аранжировку для композиции «Perfect Day». В 2003 году альбому был поставлен на 194-е место в списке журнала Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времен». Он также занял 96-ю строчку в списке журнала Q «100 величайших альбомов всех времен». В 1996 году песня из альбома Transformer «Perfect Day» вошла в саундтрек к фильму «На игле».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029719611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
TRANSFORMER
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Vicious, Andy's Chest, Perfect Day, Hangin' 'Round, Walk On The Wild Side, Make Up, Satellite Of Love, Wagon Wheel, New York Telephone Conversation, I'm So Free, Goodnight Ladies
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Transformer — второй студийный альбом американского музыканта Лу Рида, выпущенный в 1972 году. В альбом вошли несколько его самых известных треков: «Perfect Day», «Walk On The Wild Side», «Vicious» и «Satellite Of Love». Издание на цветном виниле. Альбом был спродюсирован Дэвидом Боуи и Миком Ронсоном, они оба были поклонниками творчества Рида. Мик Ронсон, который в то время был гитаристом группы The Spiders from Mars, сыграл важную роль в записи пластинки. Он выступил в качестве сопродюсера, аранжировщика и основного музыканта рекорд-сессий (кроме контроля записи, Ронсон играл на гитаре и фортепиано, а также исполнил бэк-вокал). Помимо всего прочего, именно он написал знаменитую струнную аранжировку для композиции «Perfect Day». В 2003 году альбому был поставлен на 194-е место в списке журнала Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времен». Он также занял 96-ю строчку в списке журнала Q «100 величайших альбомов всех времен». В 1996 году песня из альбома Transformer «Perfect Day» вошла в саундтрек к фильму «На игле».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...