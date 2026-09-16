Belle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
В наличии
Код товара: 707814
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3 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391090498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Rehash– Gratuitous Theft In The Rain, RJD2– Heres Whats Left, Lootpack– Questions, Demis Roussos– O My Friends Youve Been Untrue To Me, Stereolab– French Disko, The Butch Cassidy Sound System– Cissy Strutt, The Ethiopians– Free Man, Mary Love– Im In Your Hands, Novi Singers– Cos Specjalnego, Gal Costa– Lost In The Paradise, Innerzone Orchestra– People Make The World Go Round (Kenny Dixon Jnr Remix), Donovan– Get Thy Bearings, m?m– Green Grass Of Tunnel, Belle & Sebastian– Cassaco Marron, Space J
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Belle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая пластинка
Belle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391090498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Rehash– Gratuitous Theft In The Rain, RJD2– Heres Whats Left, Lootpack– Questions, Demis Roussos– O My Friends Youve Been Untrue To Me, Stereolab– French Disko, The Butch Cassidy Sound System– Cissy Strutt, The Ethiopians– Free Man, Mary Love– Im In Your Hands, Novi Singers– Cos Specjalnego, Gal Costa– Lost In The Paradise, Innerzone Orchestra– People Make The World Go Round (Kenny Dixon Jnr Remix), Donovan– Get Thy Bearings, m?m– Green Grass Of Tunnel, Belle & Sebastian– Cassaco Marron, Space J
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Belle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Belle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая пластинка - стоимость товара 3990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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