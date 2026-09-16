Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка
Пять ранних демо Queen, записанных на студии De Lane Lea в декабре 1971 и январе 1972 года. Здесь впервые эти записи были восстановлены и ремикшированы с оригинальных многодорожечных записей и выпущены на 12-дюймовом виниле к RSD 2025. В 1971 году De Lane Lea открыли новый студийный комплекс в Уэмбли и нуждались в группе, которая помогла бы им протестировать микшерные пульты и акустические качества различных помещений. Группа Брайана и Роджера, предшествовавшая Queen, записывалась в предыдущем месте De Lane Lea в лондонском Кингсвее и добровольно предложила свою «новую» группу Queen для этой работы. Группа проводила время, помогая в студии по разным поводам с конца августа по начало декабря 1971 года — «огромное волнение», вспоминает Брайан. Они были вознаграждены пятипесенной демо-записью, записанной между 16 декабря 1971 года и 7 января 1972 года. Хотя эти демо-записи предназначались для распространения с целью получения контракта на запись, группа, по словам Брайана, всегда чувствовала, что выступления были более спонтанными и яркими, а также имели преимущество более естественного звучания по сравнению с окончательными версиями альбома. «Демозаписи, которые мы сделали в De Lane Lea Studios, были ближе к тому, о чем мы мечтали», — объясняет Брайан. «Хорошие открытые звуки барабанов и атмосфера на гитаре. Это было гораздо больше похоже на то, чего мы хотели». «Мы были молоды и слепо верили в то, что делаем», — говорит Роджер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPat Metheny - Pat Metheny Group (0602527278896) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитSimone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитTash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) ви...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPrefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитLou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCeline Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMolotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPink Floyd - 8-Tracks (coloured) (0199584438511) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBeck, Hyperspace (0602577692451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) винило...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитVarious Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen, Limited Edition
Отзывы о товаре Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка