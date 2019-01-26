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Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 5
Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 6
Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2016
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
LIVING THINGS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 5
  • Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 6
  • Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99112
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LINKIN PARK
filter_none Товар входит в коллекцию LINKIN PARK

Коллекция LINKIN PARK


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624921127
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2016
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
LIVING THINGS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка

Track List

A1Lost In The Echo
A2In My Remains
A3Burn It Down
A4Lies Greed Misery
A5I'll Be Gone
A6Castle Of Glass
B1Victimized
B2Roads Untraveled
B3Skin To Bone
B4Until It Breaks
B5Tinfoil
B6Powerless



Теги товара: Linkin Park

Отзывы о товаре Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка

26.01.2019
Семён

Достоинства:
Отличная пластинка, ровная и без деформаций.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В описании товара представлена неправильная обложка альбома, так как она использовалась для версий CD формата, а для винила использовали изображение с львом



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624921127
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2016
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
LIVING THINGS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Lost In The Echo
A2In My Remains
A3Burn It Down
A4Lies Greed Misery
A5I'll Be Gone
A6Castle Of Glass
B1Victimized
B2Roads Untraveled
B3Skin To Bone
B4Until It Breaks
B5Tinfoil
B6Powerless


Теги товара: Linkin Park
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.01.2019
Семён

Достоинства:
Отличная пластинка, ровная и без деформаций.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В описании товара представлена неправильная обложка альбома, так как она использовалась для версий CD формата, а для винила использовали изображение с львом


Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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