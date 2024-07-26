Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
HYBRID THEORY
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 99110
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4 330 руб.
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Коллекция LINKIN PARK
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624941422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
HYBRID THEORY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Papercut, One Step Closer, With You, Points Of Authority, Crawling, Runaway, By Myself, In The End, A Place For My Head, Forgotten, Cure For The Itch, Pushing Me Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Papercut
|3:05
|A2
|One Step Closer
|2:37
|A3
|With You
|3:23
|A4
|Points Of Authority
|3:20
|A5
|Crawling
|3:29
|A6
|Runaway
|3:04
|B1
|By Myself
|3:10
|B2
|In The End
|3:36
|B3
|A Place For My Head
|3:05
|B4
|Forgotten
|3:14
|B5
|Cure For The Itch
|2:37
|B6
|Pushing Me Away
|3:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624941422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
HYBRID THEORY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Papercut, One Step Closer, With You, Points Of Authority, Crawling, Runaway, By Myself, In The End, A Place For My Head, Forgotten, Cure For The Itch, Pushing Me Away
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Papercut
|3:05
|A2
|One Step Closer
|2:37
|A3
|With You
|3:23
|A4
|Points Of Authority
|3:20
|A5
|Crawling
|3:29
|A6
|Runaway
|3:04
|B1
|By Myself
|3:10
|B2
|In The End
|3:36
|B3
|A Place For My Head
|3:05
|B4
|Forgotten
|3:14
|B5
|Cure For The Itch
|2:37
|B6
|Pushing Me Away
|3:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
Достоинства:
Хороший звук.
Адекватная цена.
Красивый.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Классика Linkin Park на виниле.
Комментарий:
Культовый альбом, которым можно насладиться на виниле. Все по записи и оформлению хорошо, кликов, шумов нет. Обязательно в коллекцию!
Достоинства:
Смотрите комментарий.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Переиздание культового альбома группы Linkin Park. Конверт gatefold. По звуку все шикарно, слушайте на нормальной аппаратуре и все будет и драйв и бас. Рекомендую коллекционерам.
Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка
Достоинства:
Хороший звук.
Адекватная цена.
Красивый.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Классика Linkin Park на виниле.
Комментарий:
Культовый альбом, которым можно насладиться на виниле. Все по записи и оформлению хорошо, кликов, шумов нет. Обязательно в коллекцию!
Достоинства:
Смотрите комментарий.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Переиздание культового альбома группы Linkin Park. Конверт gatefold. По звуку все шикарно, слушайте на нормальной аппаратуре и все будет и драйв и бас. Рекомендую коллекционерам.