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Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 5
Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 6
Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 7
Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 8
Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
HYBRID THEORY
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 5
  • Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 6
  • Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 7
  • Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 8
  • Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 388 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LINKIN PARK
filter_none Товар входит в коллекцию LINKIN PARK

Коллекция LINKIN PARK


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624941422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
HYBRID THEORY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Papercut, One Step Closer, With You, Points Of Authority, Crawling, Runaway, By Myself, In The End, A Place For My Head, Forgotten, Cure For The Itch, Pushing Me Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка

Track List

A1Papercut3:05
A2One Step Closer2:37
A3With You3:23
A4Points Of Authority3:20
A5Crawling3:29
A6Runaway3:04
B1By Myself3:10
B2In The End3:36
B3A Place For My Head3:05
B4Forgotten3:14
B5Cure For The Itch2:37
B6Pushing Me Away3:11



Теги товара: Linkin Park

Отзывы о товаре Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка

26.07.2024
Алиса

Достоинства:
Хороший звук.
Адекватная цена.
Красивый.

Недостатки:
Нет
22.03.2021
Рустам

Достоинства:
Классика Linkin Park на виниле.

Комментарий:
Культовый альбом, которым можно насладиться на виниле. Все по записи и оформлению хорошо, кликов, шумов нет. Обязательно в коллекцию!
25.07.2020
Андрей

Достоинства:
Смотрите комментарий.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Переиздание культового альбома группы Linkin Park. Конверт gatefold. По звуку все шикарно, слушайте на нормальной аппаратуре и все будет и драйв и бас. Рекомендую коллекционерам.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624941422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
HYBRID THEORY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Papercut, One Step Closer, With You, Points Of Authority, Crawling, Runaway, By Myself, In The End, A Place For My Head, Forgotten, Cure For The Itch, Pushing Me Away
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Papercut3:05
A2One Step Closer2:37
A3With You3:23
A4Points Of Authority3:20
A5Crawling3:29
A6Runaway3:04
B1By Myself3:10
B2In The End3:36
B3A Place For My Head3:05
B4Forgotten3:14
B5Cure For The Itch2:37
B6Pushing Me Away3:11


Теги товара: Linkin Park
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.07.2024
Алиса

Достоинства:
Хороший звук.
Адекватная цена.
Красивый.

Недостатки:
Нет
22.03.2021
Рустам

Достоинства:
Классика Linkin Park на виниле.

Комментарий:
Культовый альбом, которым можно насладиться на виниле. Все по записи и оформлению хорошо, кликов, шумов нет. Обязательно в коллекцию!
25.07.2020
Андрей

Достоинства:
Смотрите комментарий.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Переиздание культового альбома группы Linkin Park. Конверт gatefold. По звуку все шикарно, слушайте на нормальной аппаратуре и все будет и драйв и бас. Рекомендую коллекционерам.


Linkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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