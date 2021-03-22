Linkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
MINUTES TO MIDNIGHT
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184941
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624998105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
MINUTES TO MIDNIGHT
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wake, Given Up, Leave Out All The Rest, Bleed It Out, Shadow Of The Day, What I've Done, Hands Held High, No More Sorrow, Valentine's Day, In Between, In Pieces, The Little Things Give You Away
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Linkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Wake
|1:40
|A2
|Given Up
|3:09
|A3
|Leave Out All The Rest
|3:29
|A4
|Bleed It Out
|2:44
|A5
|Shadow Of The Day
|4:49
|A6
|What I've Done
|3:25
|B1
|Hands Held High
|3:53
|B2
|No More Sorrow
|3:41
|B3
|Valentine's Day
|3:16
|B4
|In Between
|3:16
|B5
|In Pieces
|3:38
|B6
|The Little Things Give You Away
|6:23
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park, Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624998105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
MINUTES TO MIDNIGHT
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wake, Given Up, Leave Out All The Rest, Bleed It Out, Shadow Of The Day, What I've Done, Hands Held High, No More Sorrow, Valentine's Day, In Between, In Pieces, The Little Things Give You Away
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Wake
|1:40
|A2
|Given Up
|3:09
|A3
|Leave Out All The Rest
|3:29
|A4
|Bleed It Out
|2:44
|A5
|Shadow Of The Day
|4:49
|A6
|What I've Done
|3:25
|B1
|Hands Held High
|3:53
|B2
|No More Sorrow
|3:41
|B3
|Valentine's Day
|3:16
|B4
|In Between
|3:16
|B5
|In Pieces
|3:38
|B6
|The Little Things Give You Away
|6:23
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park, Limited Edition
Достоинства:
Хорошее издание, пластинка новая, запечатанная, без повреждений. Доставили в срок. Пластинка записана без нареканий.
Комментарий:
Рекомендую. На котофото самая выгодная цена получилась.
Linkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Linkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка
Достоинства:
Хорошее издание, пластинка новая, запечатанная, без повреждений. Доставили в срок. Пластинка записана без нареканий.
Комментарий:
Рекомендую. На котофото самая выгодная цена получилась.