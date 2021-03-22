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Хорошее издание, пластинка новая, запечатанная, без повреждений. Доставили в срок. Пластинка записана без нареканий.Рекомендую. На котофото самая выгодная цена получилась.

Linkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.