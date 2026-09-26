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Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка

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Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 4
Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 5
Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 6
Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 7
Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 8
Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 9
Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 10
Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Rampant
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 4
  • Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 5
  • Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 6
  • Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 7
  • Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 8
  • Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 9
  • Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 10
  • Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617307
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Rampant
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Silver Dollar Forger (Parts 1&2), Glad When You're Gone, Loved And Lost, Shanghai'd In Shanghai, Jet Lag, Light My Way, Sunshine, Shape Of Things, Space Safari
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка

Переиздание на виниле пятого студийного альбома Nazareth "Rampant" 1974 года. В британских чартах этот альбом занял 13-ое место, а в американских только 157-ое. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Состав постоянно менялся и только идейный вдохновитель вокалист Дэн Маккаферти и басист Пит Эгнью оставались в коллективе. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Rampant
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Silver Dollar Forger (Parts 1&2), Glad When You're Gone, Loved And Lost, Shanghai'd In Shanghai, Jet Lag, Light My Way, Sunshine, Shape Of Things, Space Safari
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле пятого студийного альбома Nazareth "Rampant" 1974 года. В британских чартах этот альбом занял 13-ое место, а в американских только 157-ое. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Состав постоянно менялся и только идейный вдохновитель вокалист Дэн Маккаферти и басист Пит Эгнью оставались в коллективе. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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