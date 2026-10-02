Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Greatest Hits
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 138420
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 200 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EURYTHMICS
Коллекция EURYTHMICS
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитEurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитEurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитEurythmics - Sweet Dreams (0190758116112) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитEurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитEurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитEurythmics, Savage (0190758116310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитEurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853704217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Greatest Hits
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Is A Stranger, Sweet Dreams (Are Made Of This), Who's That Girl?, Right By Your Side, Here Comes The Rain Again, There Must Be An Angel (Playing With My Heart), Sisters Are Doin' It For Themselves, It's Alright (Baby's Coming Back), When Tomorrow Comes, You Have Placed A Chill In My Heart, Miracle Of Love, Sex Crime (1984), Thorn In My Side, Don't Ask Me Why, Angel, Would I Lie To You?, Missionary Man, I Need A Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Love Is A Stranger
|3:40
|A2
|Sweet Dreams (Are Made Of This)
|4:50
|A3
|Who's That Girl?
|3:44
|A4
|Right By Your Side
|3:49
|A5
|Here Comes The Rain Again
|4:54
|B1
|There Must Be An Angel (Playing With My Heart)
|4:41
|B2
|Sisters Are Doin' It For Themselves
|5:51
|B3
|It's Alright (Baby's Coming Back)
|3:43
|B4
|When Tomorrow Comes
|4:15
|C1
|You Have Placed A Chill In My Heart
|3:46
|C2
|Miracle Of Love
|4:35
|C3
|Sex Crime (1984)
|3:52
|C4
|Thorn In My Side
|4:11
|C5
|Don't Ask Me Why
|4:13
|D1
|Angel
|4:47
|D2
|Would I Lie To You?
|4:22
|D3
|Missionary Man
|3:45
|D4
|I Need A Man
|4:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитКристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (460332037...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитТехнология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661)...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб. 4 693 руб.1020 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитThe Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитBob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853704217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Greatest Hits
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Is A Stranger, Sweet Dreams (Are Made Of This), Who's That Girl?, Right By Your Side, Here Comes The Rain Again, There Must Be An Angel (Playing With My Heart), Sisters Are Doin' It For Themselves, It's Alright (Baby's Coming Back), When Tomorrow Comes, You Have Placed A Chill In My Heart, Miracle Of Love, Sex Crime (1984), Thorn In My Side, Don't Ask Me Why, Angel, Would I Lie To You?, Missionary Man, I Need A Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Love Is A Stranger
|3:40
|A2
|Sweet Dreams (Are Made Of This)
|4:50
|A3
|Who's That Girl?
|3:44
|A4
|Right By Your Side
|3:49
|A5
|Here Comes The Rain Again
|4:54
|B1
|There Must Be An Angel (Playing With My Heart)
|4:41
|B2
|Sisters Are Doin' It For Themselves
|5:51
|B3
|It's Alright (Baby's Coming Back)
|3:43
|B4
|When Tomorrow Comes
|4:15
|C1
|You Have Placed A Chill In My Heart
|3:46
|C2
|Miracle Of Love
|4:35
|C3
|Sex Crime (1984)
|3:52
|C4
|Thorn In My Side
|4:11
|C5
|Don't Ask Me Why
|4:13
|D1
|Angel
|4:47
|D2
|Would I Lie To You?
|4:22
|D3
|Missionary Man
|3:45
|D4
|I Need A Man
|4:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка