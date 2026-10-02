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Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка

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Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 1
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 2
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 3
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 4
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 5
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 6
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 7
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 8
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 9
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 10
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Greatest Hits
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 1
  • Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 2
  • Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 3
  • Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 4
  • Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 5
  • Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 6
  • Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 7
  • Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 8
  • Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 9
  • Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 10
  • Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EURYTHMICS
filter_none Товар входит в коллекцию EURYTHMICS

Коллекция EURYTHMICS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853704217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Greatest Hits
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Is A Stranger, Sweet Dreams (Are Made Of This), Who's That Girl?, Right By Your Side, Here Comes The Rain Again, There Must Be An Angel (Playing With My Heart), Sisters Are Doin' It For Themselves, It's Alright (Baby's Coming Back), When Tomorrow Comes, You Have Placed A Chill In My Heart, Miracle Of Love, Sex Crime (1984), Thorn In My Side, Don't Ask Me Why, Angel, Would I Lie To You?, Missionary Man, I Need A Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка

Track List

A1Love Is A Stranger3:40
A2Sweet Dreams (Are Made Of This)4:50
A3Who's That Girl?3:44
A4Right By Your Side3:49
A5Here Comes The Rain Again4:54
B1There Must Be An Angel (Playing With My Heart)4:41
B2Sisters Are Doin' It For Themselves5:51
B3It's Alright (Baby's Coming Back)3:43
B4When Tomorrow Comes4:15
C1You Have Placed A Chill In My Heart3:46
C2Miracle Of Love4:35
C3Sex Crime (1984)3:52
C4Thorn In My Side4:11
C5Don't Ask Me Why4:13
D1Angel4:47
D2Would I Lie To You?4:22
D3Missionary Man3:45
D4I Need A Man4:21



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853704217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Greatest Hits
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Is A Stranger, Sweet Dreams (Are Made Of This), Who's That Girl?, Right By Your Side, Here Comes The Rain Again, There Must Be An Angel (Playing With My Heart), Sisters Are Doin' It For Themselves, It's Alright (Baby's Coming Back), When Tomorrow Comes, You Have Placed A Chill In My Heart, Miracle Of Love, Sex Crime (1984), Thorn In My Side, Don't Ask Me Why, Angel, Would I Lie To You?, Missionary Man, I Need A Man
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Love Is A Stranger3:40
A2Sweet Dreams (Are Made Of This)4:50
A3Who's That Girl?3:44
A4Right By Your Side3:49
A5Here Comes The Rain Again4:54
B1There Must Be An Angel (Playing With My Heart)4:41
B2Sisters Are Doin' It For Themselves5:51
B3It's Alright (Baby's Coming Back)3:43
B4When Tomorrow Comes4:15
C1You Have Placed A Chill In My Heart3:46
C2Miracle Of Love4:35
C3Sex Crime (1984)3:52
C4Thorn In My Side4:11
C5Don't Ask Me Why4:13
D1Angel4:47
D2Would I Lie To You?4:22
D3Missionary Man3:45
D4I Need A Man4:21


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка - купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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