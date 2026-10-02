Top.Mail.Ru
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 1
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 2
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 3
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 4
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 5
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 6
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 7
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 8
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
BE YOURSELF TONIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 1
  • Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 2
  • Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 3
  • Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 4
  • Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 5
  • Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 6
  • Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 7
  • Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 8
  • Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EURYTHMICS
filter_none Товар входит в коллекцию EURYTHMICS

Коллекция EURYTHMICS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
BE YOURSELF TONIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Would I Lie To Youx, There Must Be An Angel (Playing With My Heart), I Love You Like A Ball And Chain, Sisters Are Doing It For Themselves, Conditioned Soul, Adrian, Its Alright - (Babys Coming Back), Here Comes That Sinking Feeling, Better To Have Lost At Love (Than Never To Have Loved At All)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка

Track List

A1Would I Lie To You?4:25
A2There Must Be An Angel (Playing With My Heart)5:22
A3I Love You Like A Ball And Chain4:04
A4Sisters Are Doin' It For Themselves5:54
B1Conditioned Soul4:30
B2Adrian4:25
B3It's Alright - (Baby's Coming Back)3:45
B4Here Comes That Sinking Feeling5:40
B5Better To Have Lost In Love (Than Never To Have Loved At All)5:06



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
BE YOURSELF TONIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Would I Lie To Youx, There Must Be An Angel (Playing With My Heart), I Love You Like A Ball And Chain, Sisters Are Doing It For Themselves, Conditioned Soul, Adrian, Its Alright - (Babys Coming Back), Here Comes That Sinking Feeling, Better To Have Lost At Love (Than Never To Have Loved At All)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Would I Lie To You?4:25
A2There Must Be An Angel (Playing With My Heart)5:22
A3I Love You Like A Ball And Chain4:04
A4Sisters Are Doin' It For Themselves5:54
B1Conditioned Soul4:30
B2Adrian4:25
B3It's Alright - (Baby's Coming Back)3:45
B4Here Comes That Sinking Feeling5:40
B5Better To Have Lost In Love (Than Never To Have Loved At All)5:06


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eurythmics - Be Yourself Tonight (0190758116518) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...