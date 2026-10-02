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Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка

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Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 1
Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 2
Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 3
Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 4
Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 5
Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 6
Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 7
Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 1
  • Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 2
  • Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 3
  • Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 4
  • Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 5
  • Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 6
  • Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 7
  • Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165560
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EURYTHMICS
filter_none Товар входит в коллекцию EURYTHMICS

Коллекция EURYTHMICS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка

Track List

A1Here Comes The Rain Again4:54
A2Regrets4:43
A3Right By Your Side4:05
A4Cool Blue4:48
A5Who's That Girl?4:46
B1The First Cut4:44
B2Aqua4:36
B3No Fear, No Hate, No Pain (No Broken Hearts)5:24
B4Paint A Rumour7:30

Отзывы о товаре Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Here Comes The Rain Again4:54
A2Regrets4:43
A3Right By Your Side4:05
A4Cool Blue4:48
A5Who's That Girl?4:46
B1The First Cut4:44
B2Aqua4:36
B3No Fear, No Hate, No Pain (No Broken Hearts)5:24
B4Paint A Rumour7:30
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eurythmics - Touch (0190758116211) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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