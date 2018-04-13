Top.Mail.Ru
Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 1
Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 2
Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 3
Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 4
Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 5
Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 6
Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 7
Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
IN THE GARDEN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 1
  • Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 2
  • Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 3
  • Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 4
  • Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 5
  • Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 6
  • Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 7
  • Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EURYTHMICS
filter_none Товар входит в коллекцию EURYTHMICS

Коллекция EURYTHMICS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
IN THE GARDEN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка

Track List

A1English Summer4:00
A2Belinda3:58
A3Take Me To Your Heart3:32
A4She's Invisible Now3:27
A5Your Time Will Come4:30
B1Caveman Head3:56
B2Never Gonna Cry Again3:02
B3All The Young (People Of Today)4:11
B4Sing-Sing4:03
B5Revenge4:31



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
IN THE GARDEN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1English Summer4:00
A2Belinda3:58
A3Take Me To Your Heart3:32
A4She's Invisible Now3:27
A5Your Time Will Come4:30
B1Caveman Head3:56
B2Never Gonna Cry Again3:02
B3All The Young (People Of Today)4:11
B4Sing-Sing4:03
B5Revenge4:31


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...