Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
IN THE GARDEN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 165558
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3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
IN THE GARDEN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка
Track List
|A1
|English Summer
|4:00
|A2
|Belinda
|3:58
|A3
|Take Me To Your Heart
|3:32
|A4
|She's Invisible Now
|3:27
|A5
|Your Time Will Come
|4:30
|B1
|Caveman Head
|3:56
|B2
|Never Gonna Cry Again
|3:02
|B3
|All The Young (People Of Today)
|4:11
|B4
|Sing-Sing
|4:03
|B5
|Revenge
|4:31
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
IN THE GARDEN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|English Summer
|4:00
|A2
|Belinda
|3:58
|A3
|Take Me To Your Heart
|3:32
|A4
|She's Invisible Now
|3:27
|A5
|Your Time Will Come
|4:30
|B1
|Caveman Head
|3:56
|B2
|Never Gonna Cry Again
|3:02
|B3
|All The Young (People Of Today)
|4:11
|B4
|Sing-Sing
|4:03
|B5
|Revenge
|4:31
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Eurythmics - In The Garden (0190758116013) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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