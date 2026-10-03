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Foo Fighters, Foo Fighters (0886979832114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foo Fighters, Foo Fighters (0886979832114) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Foo Fighters Foo Fighters
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Foo Fighters, Foo Fighters (0886979832114) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FOO FIGHTERS
filter_none Товар входит в коллекцию FOO FIGHTERS

Коллекция FOO FIGHTERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters, Foo Fighters (0886979832114) виниловая пластинка

Track List

A1This Is A Call
A2I'll Stick Around
A3Big Me
A4Alone+Easy Target
A5Good Grief
A6Floaty
B1Weenie Beenie
B2Oh, George
B3For All The Cows
B4X-Static
B5Wattershed
B6Exhausted

Отзывы о товаре Foo Fighters, Foo Fighters (0886979832114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1This Is A Call
A2I'll Stick Around
A3Big Me
A4Alone+Easy Target
A5Good Grief
A6Floaty
B1Weenie Beenie
B2Oh, George
B3For All The Cows
B4X-Static
B5Wattershed
B6Exhausted
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters, Foo Fighters (0886979832114) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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