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0194397883619, Foo Fighters, Medicine At Midnight виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0194397883619, Foo Fighters, Medicine At Midnight виниловая пластинка

1 Отзывы
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0194397883619, Виниловая Пластинка Foo Fighters, Medicine At Midnight - фото 1
0194397883619, Виниловая Пластинка Foo Fighters, Medicine At Midnight - фото 2
0194397883619, Виниловая Пластинка Foo Fighters, Medicine At Midnight - фото 3
0194397883619, Виниловая Пластинка Foo Fighters, Medicine At Midnight - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0194397883619, Виниловая Пластинка Foo Fighters, Medicine At Midnight - фото 1
  • 0194397883619, Виниловая Пластинка Foo Fighters, Medicine At Midnight - фото 2
  • 0194397883619, Виниловая Пластинка Foo Fighters, Medicine At Midnight - фото 3
  • 0194397883619, Виниловая Пластинка Foo Fighters, Medicine At Midnight - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424396
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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0194397883619, Foo Fighters, Medicine At Midnight виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FOO FIGHTERS
filter_none Товар входит в коллекцию FOO FIGHTERS

Коллекция FOO FIGHTERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0194397883619, Foo Fighters, Medicine At Midnight виниловая пластинка

0194397883619, Foo Fighters, Medicine At Midnight виниловая пластинка

Отзывы о товаре 0194397883619, Foo Fighters, Medicine At Midnight виниловая пластинка

25.11.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом.
Звук хороший.
Адекватная цена.

Недостатки:
Совсем простятское издание.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
0194397883619, Foo Fighters, Medicine At Midnight виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.11.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом.
Звук хороший.
Адекватная цена.

Недостатки:
Совсем простятское издание.


0194397883619, Foo Fighters, Medicine At Midnight виниловая пластинка – стоимость товара 3150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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