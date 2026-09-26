Foo Fighters, Echoes, Silence, Patience and Grace (0886971151619) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98849
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Коллекция FOO FIGHTERS
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foo Fighters, Echoes, Silence, Patience and Grace (0886971151619) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Pretender
|4:29
|A2
|Let It Die
|4:05
|A3
|Erase/Replace
|4:13
|B1
|Long Road To Ruin
|3:44
|B2
|Come Alive
|5:10
|B3
|Stranger Things Have Happened
|5:21
|C1
|Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running)
|3:41
|C2
|Summer's End
|4:37
|C3
|Ballad Of The Beaconsfield Miners
|2:32
|D1
|Statues
|3:47
|D2
|But, Honestly
|4:35
|D3
|Home
|4:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The Pretender
|4:29
|A2
|Let It Die
|4:05
|A3
|Erase/Replace
|4:13
|B1
|Long Road To Ruin
|3:44
|B2
|Come Alive
|5:10
|B3
|Stranger Things Have Happened
|5:21
|C1
|Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running)
|3:41
|C2
|Summer's End
|4:37
|C3
|Ballad Of The Beaconsfield Miners
|2:32
|D1
|Statues
|3:47
|D2
|But, Honestly
|4:35
|D3
|Home
|4:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Foo Fighters, Echoes, Silence, Patience and Grace (0886971151619) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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