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Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка

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Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 1
Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 2
Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 3
Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 4
Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 5
Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 6
Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
THERE IS NOTHING LEFT TO LOSE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 1
  • Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 2
  • Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 3
  • Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 4
  • Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 5
  • Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 6
  • Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98857
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FOO FIGHTERS
filter_none Товар входит в коллекцию FOO FIGHTERS

Коллекция FOO FIGHTERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
THERE IS NOTHING LEFT TO LOSE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stacked Actors, Breakout, Learn To Fly, Gimme Stitches, Generator, Aurora, Live-In Skin, Next Year, Headwires, Ain't It The Life, M.I.A.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка

Track List

A1Stacked Actors4:17
A2Breakout3:21
A3Learn To Fly3:58
B1Gimme Stitches3:42
B2Generator3:48
B3Aurora5:50
C1Live-In Skin3:53
C2Next Year4:37
C3Headwires4:38
D1Ain't It The Life4:17
D2M.I.A.4:03

Отзывы о товаре Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
THERE IS NOTHING LEFT TO LOSE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stacked Actors, Breakout, Learn To Fly, Gimme Stitches, Generator, Aurora, Live-In Skin, Next Year, Headwires, Ain't It The Life, M.I.A.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Stacked Actors4:17
A2Breakout3:21
A3Learn To Fly3:58
B1Gimme Stitches3:42
B2Generator3:48
B3Aurora5:50
C1Live-In Skin3:53
C2Next Year4:37
C3Headwires4:38
D1Ain't It The Life4:17
D2M.I.A.4:03
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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