Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
THERE IS NOTHING LEFT TO LOSE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 98857
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3 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
THERE IS NOTHING LEFT TO LOSE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stacked Actors, Breakout, Learn To Fly, Gimme Stitches, Generator, Aurora, Live-In Skin, Next Year, Headwires, Ain't It The Life, M.I.A.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Stacked Actors
|4:17
|A2
|Breakout
|3:21
|A3
|Learn To Fly
|3:58
|B1
|Gimme Stitches
|3:42
|B2
|Generator
|3:48
|B3
|Aurora
|5:50
|C1
|Live-In Skin
|3:53
|C2
|Next Year
|4:37
|C3
|Headwires
|4:38
|D1
|Ain't It The Life
|4:17
|D2
|M.I.A.
|4:03
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
THERE IS NOTHING LEFT TO LOSE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stacked Actors, Breakout, Learn To Fly, Gimme Stitches, Generator, Aurora, Live-In Skin, Next Year, Headwires, Ain't It The Life, M.I.A.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Stacked Actors
|4:17
|A2
|Breakout
|3:21
|A3
|Learn To Fly
|3:58
|B1
|Gimme Stitches
|3:42
|B2
|Generator
|3:48
|B3
|Aurora
|5:50
|C1
|Live-In Skin
|3:53
|C2
|Next Year
|4:37
|C3
|Headwires
|4:38
|D1
|Ain't It The Life
|4:17
|D2
|M.I.A.
|4:03
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Foo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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