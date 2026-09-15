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Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка

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Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка - фото 1
Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка - фото 2
Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MASS WORSHIP
Альбом (сингл)
Portal Tombs
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка - фото 1
  • Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка - фото 2
  • Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647248
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка
2 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398537719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MASS WORSHIP
Альбом (сингл)
Portal Tombs
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Specular Void, Portal Tombs, Revel In Fear, Orcus Mouth, Unholy Mass, Dunes Of Bone, Scorched Earth, Empyrean Halls, Deliverance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка

Второй студийный альбом скандинавского метал-коллетива Mass Worship. Уже по первому риффу первой песни с их первого альбома было очевидно: MASS WORSHIP родились полноценными, совершенно уникальными и великолепно разрушительными. Выйдя из скандинавских теней, как неудержимый, меняющий форму бульдозер, они быстро превратились в одну из самых популярных и обсуждаемых групп в метал-андеграунде. Несмотря на то, что большую часть 2020-2021 года они провели взаперти, сочиняя и записывая новый материал, MASS WORSHIP совершили весьма успешный тур в поддержку польской легенды дэт-метала Vader. Между тем, MASS WORSHIP настроены и готовы начать свое второе полнометражное наступление. «Portal Tombs», который выйдет в 2022 году, представляет собой устрашающее, но волнующее исследование мрачных глубин человеческой натуры: монолитное проявление музыкальной силы, которой является MASS WORSHIP. Черпая вдохновение в таких группах, как At The Gates, Mastodon и Meshuggah, MASS WORSHIP можно сравнить со многими группами, но каким-то образом их музыкальная идентичность превращается в нечто исключительно самобытное и трансцендентное, достаточно уверенное и убедительное, чтобы завоевать даже самых ортодоксальных фанатов жанра. «Portal Tombs» еще раз продемонстрируют уникальную мощь MASS WORSHIP с максимальной силой. Триумф стиля и содержания, «Portal Tombs» - это своего рода метал-запись, которая разбивает эпохи, смело переопределяя, что значит быть тяжелым. MASS WORSHIP продолжают поддерживать индивидуальность и воодушевление, не забывая при этом нести нескончаемое цунами жизнеутверждающих, сокрушающих хребет риффов. В лирическом плане «Portal Tombs» также идет по менее проторенному пути, исследуя темные укромные уголки прошлого человечества, его настоящего и, что самое темное, его будущего. По мере того, как мы стремимся к бездне, созданной нами самими, саундтрек MASS WORSHIP будет звучать громче всех. «Portal Tombs» будет доступен в лимитированном издании на CD в диджипаке, а таже на виниле в гейтфолде.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398537719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MASS WORSHIP
Альбом (сингл)
Portal Tombs
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Specular Void, Portal Tombs, Revel In Fear, Orcus Mouth, Unholy Mass, Dunes Of Bone, Scorched Earth, Empyrean Halls, Deliverance
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Второй студийный альбом скандинавского метал-коллетива Mass Worship. Уже по первому риффу первой песни с их первого альбома было очевидно: MASS WORSHIP родились полноценными, совершенно уникальными и великолепно разрушительными. Выйдя из скандинавских теней, как неудержимый, меняющий форму бульдозер, они быстро превратились в одну из самых популярных и обсуждаемых групп в метал-андеграунде. Несмотря на то, что большую часть 2020-2021 года они провели взаперти, сочиняя и записывая новый материал, MASS WORSHIP совершили весьма успешный тур в поддержку польской легенды дэт-метала Vader. Между тем, MASS WORSHIP настроены и готовы начать свое второе полнометражное наступление. «Portal Tombs», который выйдет в 2022 году, представляет собой устрашающее, но волнующее исследование мрачных глубин человеческой натуры: монолитное проявление музыкальной силы, которой является MASS WORSHIP. Черпая вдохновение в таких группах, как At The Gates, Mastodon и Meshuggah, MASS WORSHIP можно сравнить со многими группами, но каким-то образом их музыкальная идентичность превращается в нечто исключительно самобытное и трансцендентное, достаточно уверенное и убедительное, чтобы завоевать даже самых ортодоксальных фанатов жанра. «Portal Tombs» еще раз продемонстрируют уникальную мощь MASS WORSHIP с максимальной силой. Триумф стиля и содержания, «Portal Tombs» - это своего рода метал-запись, которая разбивает эпохи, смело переопределяя, что значит быть тяжелым. MASS WORSHIP продолжают поддерживать индивидуальность и воодушевление, не забывая при этом нести нескончаемое цунами жизнеутверждающих, сокрушающих хребет риффов. В лирическом плане «Portal Tombs» также идет по менее проторенному пути, исследуя темные укромные уголки прошлого человечества, его настоящего и, что самое темное, его будущего. По мере того, как мы стремимся к бездне, созданной нами самими, саундтрек MASS WORSHIP будет звучать громче всех. «Portal Tombs» будет доступен в лимитированном издании на CD в диджипаке, а таже на виниле в гейтфолде.
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Отзывы


Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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