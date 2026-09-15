Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка
Второй студийный альбом скандинавского метал-коллетива Mass Worship. Уже по первому риффу первой песни с их первого альбома было очевидно: MASS WORSHIP родились полноценными, совершенно уникальными и великолепно разрушительными. Выйдя из скандинавских теней, как неудержимый, меняющий форму бульдозер, они быстро превратились в одну из самых популярных и обсуждаемых групп в метал-андеграунде. Несмотря на то, что большую часть 2020-2021 года они провели взаперти, сочиняя и записывая новый материал, MASS WORSHIP совершили весьма успешный тур в поддержку польской легенды дэт-метала Vader. Между тем, MASS WORSHIP настроены и готовы начать свое второе полнометражное наступление. «Portal Tombs», который выйдет в 2022 году, представляет собой устрашающее, но волнующее исследование мрачных глубин человеческой натуры: монолитное проявление музыкальной силы, которой является MASS WORSHIP. Черпая вдохновение в таких группах, как At The Gates, Mastodon и Meshuggah, MASS WORSHIP можно сравнить со многими группами, но каким-то образом их музыкальная идентичность превращается в нечто исключительно самобытное и трансцендентное, достаточно уверенное и убедительное, чтобы завоевать даже самых ортодоксальных фанатов жанра. «Portal Tombs» еще раз продемонстрируют уникальную мощь MASS WORSHIP с максимальной силой. Триумф стиля и содержания, «Portal Tombs» - это своего рода метал-запись, которая разбивает эпохи, смело переопределяя, что значит быть тяжелым. MASS WORSHIP продолжают поддерживать индивидуальность и воодушевление, не забывая при этом нести нескончаемое цунами жизнеутверждающих, сокрушающих хребет риффов. В лирическом плане «Portal Tombs» также идет по менее проторенному пути, исследуя темные укромные уголки прошлого человечества, его настоящего и, что самое темное, его будущего. По мере того, как мы стремимся к бездне, созданной нами самими, саундтрек MASS WORSHIP будет звучать громче всех. «Portal Tombs» будет доступен в лимитированном издании на CD в диджипаке, а таже на виниле в гейтфолде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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