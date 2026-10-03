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Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка

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Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 2
Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 3
Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 4
Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 5
Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 6
Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 7
Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS FROM A ROOM
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 2
  • Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 3
  • Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 4
  • Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 5
  • Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 6
  • Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 7
  • Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98664
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751955615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS FROM A ROOM
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bird On The Wire, Story Of Isaac, A Bunch Of Lonesome Heroes, The Partisan, Seems So Long Ago, Nancy, The Old Revolution, The Butcher, You Know Who I Am, Lady Midnight, Fine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка

Track List

A1Bird On The Wire
A2Story Of Isaac
A3A Bunch Of Lonesome Heros
A4The Partisan
A5Seems So Long Ago, Nancy
B1The Old Revolution
B2The Butcher
B3You Know Who I Am
B4Lady Midnight
B5Tonight Will Be Fine

Отзывы о товаре Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751955615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS FROM A ROOM
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bird On The Wire, Story Of Isaac, A Bunch Of Lonesome Heroes, The Partisan, Seems So Long Ago, Nancy, The Old Revolution, The Butcher, You Know Who I Am, Lady Midnight, Fine
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Bird On The Wire
A2Story Of Isaac
A3A Bunch Of Lonesome Heros
A4The Partisan
A5Seems So Long Ago, Nancy
B1The Old Revolution
B2The Butcher
B3You Know Who I Am
B4Lady Midnight
B5Tonight Will Be Fine
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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