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Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка

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Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 2
Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 3
Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 4
Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 5
Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 6
Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
NEW SKIN FOR THE OLD CEREMONY
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 2
  • Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 3
  • Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 4
  • Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 5
  • Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 6
  • Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152848
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
NEW SKIN FOR THE OLD CEREMONY
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Is This What You Wanted, Chelsea Hotel #2, Lover Lover Lover, Field Commander Cohen, Why Don't You Try, There Is a War, A Singer Must Die, I Tried to Leave You, Who by Fire, Take This Longing, Leaving Green Sleeves
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка

Track List

A1Is This What You Wanted4:13
A2Chelsea Hotel #23:05
A3Lover Lover Lover3:19
A4Field Commander Cohen3:59
A5Why Don't You Try3:51
B1There Is A War2:59
B2A Signer Must Die3:17
B3I Tried To Leave You2:40
B4Who By Fire2:33
B5Take This Longing4:05
B6Leaving Greensleeves2:38

Отзывы о товаре Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
NEW SKIN FOR THE OLD CEREMONY
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Is This What You Wanted, Chelsea Hotel #2, Lover Lover Lover, Field Commander Cohen, Why Don't You Try, There Is a War, A Singer Must Die, I Tried to Leave You, Who by Fire, Take This Longing, Leaving Green Sleeves
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Is This What You Wanted4:13
A2Chelsea Hotel #23:05
A3Lover Lover Lover3:19
A4Field Commander Cohen3:59
A5Why Don't You Try3:51
B1There Is A War2:59
B2A Signer Must Die3:17
B3I Tried To Leave You2:40
B4Who By Fire2:33
B5Take This Longing4:05
B6Leaving Greensleeves2:38
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leonard Cohen - New Skin For The Old Ceremony (0889854353315) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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