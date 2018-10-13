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Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
POPULAR PROBLEMS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98663
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
POPULAR PROBLEMS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Slow, Almost Like The Blues, Samson In New Orleans, A Street, Did I Ever Love You, My Oh My, Nevermind, Born In Chains, You Got Me Singing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка

Track List

A1Slow3:25
A2Almost Like The Blues3:28
A3Samson In New Orleans4:39
A4A Street3:32
A5Did I Ever Love You4:10
B1My Oh My3:36
B2Nevermind4:39
B3Born In Chains4:55
B4You Got Me Singing3:31

Отзывы о товаре Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка

13.10.2018
вадим

Достоинства:
есть cd диск

Недостатки:
нет целофанного внутреннего пакета

Комментарий:
я долго его ждал этого альбома! послушайте все! влюбитесь в эту музыку!
12.10.2018
вадим

Достоинства:
в комплекте есть cd диск

Недостатки:
нет

Комментарий:
этот альбом давно искал. отличный!!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
POPULAR PROBLEMS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Slow, Almost Like The Blues, Samson In New Orleans, A Street, Did I Ever Love You, My Oh My, Nevermind, Born In Chains, You Got Me Singing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Slow3:25
A2Almost Like The Blues3:28
A3Samson In New Orleans4:39
A4A Street3:32
A5Did I Ever Love You4:10
B1My Oh My3:36
B2Nevermind4:39
B3Born In Chains4:55
B4You Got Me Singing3:31
Самовывоз
Доставка
Отзывы
13.10.2018
вадим

Достоинства:
есть cd диск

Недостатки:
нет целофанного внутреннего пакета

Комментарий:
я долго его ждал этого альбома! послушайте все! влюбитесь в эту музыку!
12.10.2018
вадим

Достоинства:
в комплекте есть cd диск

Недостатки:
нет

Комментарий:
этот альбом давно искал. отличный!!


Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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