Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
POPULAR PROBLEMS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 98663
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
POPULAR PROBLEMS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Slow, Almost Like The Blues, Samson In New Orleans, A Street, Did I Ever Love You, My Oh My, Nevermind, Born In Chains, You Got Me Singing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Slow
|3:25
|A2
|Almost Like The Blues
|3:28
|A3
|Samson In New Orleans
|4:39
|A4
|A Street
|3:32
|A5
|Did I Ever Love You
|4:10
|B1
|My Oh My
|3:36
|B2
|Nevermind
|4:39
|B3
|Born In Chains
|4:55
|B4
|You Got Me Singing
|3:31
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
POPULAR PROBLEMS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Slow, Almost Like The Blues, Samson In New Orleans, A Street, Did I Ever Love You, My Oh My, Nevermind, Born In Chains, You Got Me Singing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Slow
|3:25
|A2
|Almost Like The Blues
|3:28
|A3
|Samson In New Orleans
|4:39
|A4
|A Street
|3:32
|A5
|Did I Ever Love You
|4:10
|B1
|My Oh My
|3:36
|B2
|Nevermind
|4:39
|B3
|Born In Chains
|4:55
|B4
|You Got Me Singing
|3:31
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
есть cd диск
Недостатки:
нет целофанного внутреннего пакета
Комментарий:
я долго его ждал этого альбома! послушайте все! влюбитесь в эту музыку!
Достоинства:
в комплекте есть cd диск
Недостатки:
нет
Комментарий:
этот альбом давно искал. отличный!!
Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Leonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) виниловая пластинка
Достоинства:
есть cd диск
Недостатки:
нет целофанного внутреннего пакета
Комментарий:
я долго его ждал этого альбома! послушайте все! влюбитесь в эту музыку!
Достоинства:
в комплекте есть cd диск
Недостатки:
нет
Комментарий:
этот альбом давно искал. отличный!!