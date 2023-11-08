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Leonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Виниловая пластинка Cohen, Leonard, You Want It Darker (0889853650712) - фото 1
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, You Want It Darker (0889853650712) - фото 2
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, You Want It Darker (0889853650712) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, You Want It Darker (0889853650712) - фото 1
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, You Want It Darker (0889853650712) - фото 2
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, You Want It Darker (0889853650712) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138091
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Leonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пластинка

Track List

A1You Want It Darker
A2Treaty
A3On The Level
A4Leaving The Table
A5If I Didn't Have Your Love
B6Traveling Light
B7It Seemed The Better Way
B8Steer Your Way
B9String Reprise / Treaty

Отзывы о товаре Leonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пластинка

08.11.2023
Михаил

Достоинства:
Очень хороший альбом.
Отличное издание.
Качество на 5

Недостатки:
нет
09.07.2021
Дмитрий

Достоинства:
Прекрасный последний прижизненный альбом любимого певца.

Недостатки:
Всё-таки не в Америке сделан. (То, что продаётся у нас, говорят, варганят в Чехии.)

Комментарий:
Небольшой щелчок на второй стороне - микрокаверна в виниле. Менять такое не стоит - может попасться вариант и хуже, поскольку здесь Вы лишены возможности выбора из нескольких экземпляров. На виниле слышно хоть и продвинутую, но цифру. Тут уж ничего не поделаешь! В отличие от альбомов Коэна 60-х, 70-х, 80-х, 90-х , которые можно найти в прекрасном винтаже со стопудовой аналоговой глубокой дорожкой, с этим альбомом, увы! такой возможности нет. Поэтому смело заказывайте эту пластинку!
02.10.2018
вадим

Достоинства:
отличный альбом

Недостатки:
нет

Комментарий:
отличный альбом. жаль что он теперь уже последний! великий певец умер.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1You Want It Darker
A2Treaty
A3On The Level
A4Leaving The Table
A5If I Didn't Have Your Love
B6Traveling Light
B7It Seemed The Better Way
B8Steer Your Way
B9String Reprise / Treaty
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.11.2023
Михаил

Достоинства:
Очень хороший альбом.
Отличное издание.
Качество на 5

Недостатки:
нет
09.07.2021
Дмитрий

Достоинства:
Прекрасный последний прижизненный альбом любимого певца.

Недостатки:
Всё-таки не в Америке сделан. (То, что продаётся у нас, говорят, варганят в Чехии.)

Комментарий:
Небольшой щелчок на второй стороне - микрокаверна в виниле. Менять такое не стоит - может попасться вариант и хуже, поскольку здесь Вы лишены возможности выбора из нескольких экземпляров. На виниле слышно хоть и продвинутую, но цифру. Тут уж ничего не поделаешь! В отличие от альбомов Коэна 60-х, 70-х, 80-х, 90-х , которые можно найти в прекрасном винтаже со стопудовой аналоговой глубокой дорожкой, с этим альбомом, увы! такой возможности нет. Поэтому смело заказывайте эту пластинку!
02.10.2018
вадим

Достоинства:
отличный альбом

Недостатки:
нет

Комментарий:
отличный альбом. жаль что он теперь уже последний! великий певец умер.


Leonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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