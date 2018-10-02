Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
THE FUTURE
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 165479
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4 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
THE FUTURE
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Future, Waiting For The Miracle, Be For Real, Closing Time, Anthem, Democracy, Light As The Breeze, Always, Tacoma Trailer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Future
|6:42
|A2
|Waiting For The Miracle
|7:42
|A3
|Be For Real
|4:29
|A4
|Closing Time
|6:39
|A5
|Anthem
|6:07
|B1
|Democracy
|7:12
|B2
|Light As The Breeze
|7:15
|B3
|Always
|8:02
|B4
|Tacoma Trailer
|5:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
THE FUTURE
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Future, Waiting For The Miracle, Be For Real, Closing Time, Anthem, Democracy, Light As The Breeze, Always, Tacoma Trailer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Future
|6:42
|A2
|Waiting For The Miracle
|7:42
|A3
|Be For Real
|4:29
|A4
|Closing Time
|6:39
|A5
|Anthem
|6:07
|B1
|Democracy
|7:12
|B2
|Light As The Breeze
|7:15
|B3
|Always
|8:02
|B4
|Tacoma Trailer
|5:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Хорошо прописан
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Один из лучших альбомов Елена.
Купить Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка
Достоинства:
Хорошо прописан
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Один из лучших альбомов Елена.