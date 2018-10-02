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Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 2
Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 3
Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 4
Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 5
Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
THE FUTURE
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 2
  • Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 3
  • Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 4
  • Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 5
  • Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
THE FUTURE
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Future, Waiting For The Miracle, Be For Real, Closing Time, Anthem, Democracy, Light As The Breeze, Always, Tacoma Trailer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка

Track List

A1The Future6:42
A2Waiting For The Miracle7:42
A3Be For Real4:29
A4Closing Time6:39
A5Anthem6:07
B1Democracy7:12
B2Light As The Breeze7:15
B3Always8:02
B4Tacoma Trailer5:59

Отзывы о товаре Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка

02.10.2018
вадим

Достоинства:
Хорошо прописан

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Один из лучших альбомов Елена.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854353919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
THE FUTURE
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Future, Waiting For The Miracle, Be For Real, Closing Time, Anthem, Democracy, Light As The Breeze, Always, Tacoma Trailer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Future6:42
A2Waiting For The Miracle7:42
A3Be For Real4:29
A4Closing Time6:39
A5Anthem6:07
B1Democracy7:12
B2Light As The Breeze7:15
B3Always8:02
B4Tacoma Trailer5:59
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.10.2018
вадим

Достоинства:
Хорошо прописан

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Один из лучших альбомов Елена.


Купить Leonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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