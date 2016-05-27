Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.05.2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS OF LEONARD COHEN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 98665
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3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.05.2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS OF LEONARD COHEN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Suzanne
|A2
|Master Song
|A3
|Winter Lady
|A4
|The Stranger Song
|A5
|Sisters Of Mercy
|B1
|So Long, Marianne
|B2
|Hey, That's No Way To Say Goodbye
|B3
|Stories Of The Street
|B4
|Teachers
|B5
|One Of Us Cannot Be Wrong
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.05.2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS OF LEONARD COHEN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Suzanne
|A2
|Master Song
|A3
|Winter Lady
|A4
|The Stranger Song
|A5
|Sisters Of Mercy
|B1
|So Long, Marianne
|B2
|Hey, That's No Way To Say Goodbye
|B3
|Stories Of The Street
|B4
|Teachers
|B5
|One Of Us Cannot Be Wrong
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Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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