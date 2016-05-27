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Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка

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Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка - фото 1
Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.05.2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS OF LEONARD COHEN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка - фото 1
  • Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.05.2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS OF LEONARD COHEN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка

Track List

A1Suzanne
A2Master Song
A3Winter Lady
A4The Stranger Song
A5Sisters Of Mercy
B1So Long, Marianne
B2Hey, That's No Way To Say Goodbye
B3Stories Of The Street
B4Teachers
B5One Of Us Cannot Be Wrong

Отзывы о товаре Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.05.2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS OF LEONARD COHEN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Suzanne
A2Master Song
A3Winter Lady
A4The Stranger Song
A5Sisters Of Mercy
B1So Long, Marianne
B2Hey, That's No Way To Say Goodbye
B3Stories Of The Street
B4Teachers
B5One Of Us Cannot Be Wrong
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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