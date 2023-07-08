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ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка

1 Отзывы
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ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка - фото 1
ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка - фото 2
ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.10.2016
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
ELIMINATOR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка - фото 1
  • ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка - фото 2
  • ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99655
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Коллекция ZZ TOP
filter_none Товар входит в коллекцию ZZ TOP

Коллекция ZZ TOP


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227943196
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.10.2016
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
ELIMINATOR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка

Track List

A1Gimme All Your Lovin3:59
A2Got Me Under Pressure3:59
A3Sharp Dressed Man4:13
A4I Need You Tonight6:14
A5I Got The Six2:52
B1Legs4:35
B2Thug4:17
B3TV Dinners3:50
B4Dirty Dog4:05
B5If I Could Only Flag Her Down3:40
B6Bad Girl3:16

Отзывы о товаре ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка

08.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Мой любимый ZZ TOP за последние 40 лет . Самый цитируемый альбом в сборниках группы

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Восьмой студийный альбом рок-группы ZZ Top, выпущенный в 1983 году , один из самых успешных альбомов за всю её историю, достигший бриллиантового статуса . Альбом стал известен , благодаря хитовым синглам. К каждому из них были сняты видеоклипы . Переиздание от Warner Records сделано отлично . Звучание и полиграфия на уровне . Отличный альбом , полный позитива !



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227943196
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.10.2016
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
ELIMINATOR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Gimme All Your Lovin3:59
A2Got Me Under Pressure3:59
A3Sharp Dressed Man4:13
A4I Need You Tonight6:14
A5I Got The Six2:52
B1Legs4:35
B2Thug4:17
B3TV Dinners3:50
B4Dirty Dog4:05
B5If I Could Only Flag Her Down3:40
B6Bad Girl3:16
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Мой любимый ZZ TOP за последние 40 лет . Самый цитируемый альбом в сборниках группы

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Восьмой студийный альбом рок-группы ZZ Top, выпущенный в 1983 году , один из самых успешных альбомов за всю её историю, достигший бриллиантового статуса . Альбом стал известен , благодаря хитовым синглам. К каждому из них были сняты видеоклипы . Переиздание от Warner Records сделано отлично . Звучание и полиграфия на уровне . Отличный альбом , полный позитива !


ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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