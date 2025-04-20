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ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка

1 Отзывы
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ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 1
ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 2
ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 3
ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 4
ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 5
ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
ELIMINATOR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 1
  • ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 2
  • ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 3
  • ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 4
  • ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 5
  • ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 166204
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ZZ TOP
filter_none Товар входит в коллекцию ZZ TOP

Коллекция ZZ TOP


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
ELIMINATOR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Gimme All Your Lovin', Got Me Under Pressure, Sharp Dressed Man, I Need You Tonight, I Got The Six, Legs, Thug, TV Dinners, Dirty Dog, If I Could Only Flag Her Down, Bad Girl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка

Track List

A1Gimme All Your Lovin'3:59
A2Got Me Under Pressure3:59
A3Sharp Dressed Man4:13
A4I Need You Tonight6:14
A5I Got The Six2:52
B1Legs4:35
B2Thug4:17
B3TV Dinners3:50
B4Dirty Dog4:05
B5If I Could Only Flag Her Down3:40
B6Bad Girl3:16

Отзывы о товаре ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка

20.04.2025
Олег

Достоинства:
Переиздание альбома 1983 года. Качественное звучание , Оформление полностью соответствует оригинальному . Музыка великолепна .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Музыкально, альбом ознаменовал изменение стиля через использование синтезаторов в сочетании с фирменной блюз-роковой гитарой Билли Гиббонса. Один из самых успешных альбомов группы за всю историю ZZ Top . Мои рекомендации .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
ELIMINATOR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Gimme All Your Lovin', Got Me Under Pressure, Sharp Dressed Man, I Need You Tonight, I Got The Six, Legs, Thug, TV Dinners, Dirty Dog, If I Could Only Flag Her Down, Bad Girl
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Gimme All Your Lovin'3:59
A2Got Me Under Pressure3:59
A3Sharp Dressed Man4:13
A4I Need You Tonight6:14
A5I Got The Six2:52
B1Legs4:35
B2Thug4:17
B3TV Dinners3:50
B4Dirty Dog4:05
B5If I Could Only Flag Her Down3:40
B6Bad Girl3:16
Самовывоз
Доставка
Отзывы
20.04.2025
Олег

Достоинства:
Переиздание альбома 1983 года. Качественное звучание , Оформление полностью соответствует оригинальному . Музыка великолепна .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Музыкально, альбом ознаменовал изменение стиля через использование синтезаторов в сочетании с фирменной блюз-роковой гитарой Билли Гиббонса. Один из самых успешных альбомов группы за всю историю ZZ Top . Мои рекомендации .


ZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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