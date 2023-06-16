ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
В наличии
Код товара: 424643
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 630 руб.
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Коллекция ZZ TOP
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка
ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Билли Гиббонс сказал, что Tres Hombres указал настоящее направление группе и по большому счёту всё, чем мы занимались впоследствии — это попытки переделать этот альбом .
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Альбом ZZ Тop -Tres Hombres который полностью состоял из хитов, вышел… более 45 лет назад . Третий студийный альбом американской рок-группы ZZ Top , поступил в продажу 26 июля 1973 года. До выхода этой пластинки играли в основном утяжеленный южный блюз и выступали на разогреве у таких монстров рока, как The Doors, Deep Purple, The Rolling Stones и Элис Купер. Однако ZZ Top продолжали оставаться малоизвестными для широкой публики . Отличный европейский релиз на чёрном 189 граммовом виниле . Полиграфия соответствует оригиналу сделана безупречно , естественно альбомом .
ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка
Достоинства:
Билли Гиббонс сказал, что Tres Hombres указал настоящее направление группе и по большому счёту всё, чем мы занимались впоследствии — это попытки переделать этот альбом .
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Альбом ZZ Тop -Tres Hombres который полностью состоял из хитов, вышел… более 45 лет назад . Третий студийный альбом американской рок-группы ZZ Top , поступил в продажу 26 июля 1973 года. До выхода этой пластинки играли в основном утяжеленный южный блюз и выступали на разогреве у таких монстров рока, как The Doors, Deep Purple, The Rolling Stones и Элис Купер. Однако ZZ Top продолжали оставаться малоизвестными для широкой публики . Отличный европейский релиз на чёрном 189 граммовом виниле . Полиграфия соответствует оригиналу сделана безупречно , естественно альбомом .