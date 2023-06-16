Top.Mail.Ru
ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка - фото 1
ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка - фото 2
ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка - фото 3
ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка - фото 1
  • ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка - фото 2
  • ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка - фото 3
  • ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424643
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ZZ TOP
filter_none Товар входит в коллекцию ZZ TOP

Коллекция ZZ TOP


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка

ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка

Отзывы о товаре ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка

16.06.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Билли Гиббонс сказал, что Tres Hombres указал настоящее направление группе и по большому счёту всё, чем мы занимались впоследствии — это попытки переделать этот альбом .

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Альбом ZZ Тop -Tres Hombres который полностью состоял из хитов, вышел… более 45 лет назад . Третий студийный альбом американской рок-группы ZZ Top , поступил в продажу 26 июля 1973 года. До выхода этой пластинки играли в основном утяжеленный южный блюз и выступали на разогреве у таких монстров рока, как The Doors, Deep Purple, The Rolling Stones и Элис Купер. Однако ZZ Top продолжали оставаться малоизвестными для широкой публики . Отличный европейский релиз на чёрном 189 граммовом виниле . Полиграфия соответствует оригиналу сделана безупречно , естественно альбомом .



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.06.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Билли Гиббонс сказал, что Tres Hombres указал настоящее направление группе и по большому счёту всё, чем мы занимались впоследствии — это попытки переделать этот альбом .

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Альбом ZZ Тop -Tres Hombres который полностью состоял из хитов, вышел… более 45 лет назад . Третий студийный альбом американской рок-группы ZZ Top , поступил в продажу 26 июля 1973 года. До выхода этой пластинки играли в основном утяжеленный южный блюз и выступали на разогреве у таких монстров рока, как The Doors, Deep Purple, The Rolling Stones и Элис Купер. Однако ZZ Top продолжали оставаться малоизвестными для широкой публики . Отличный европейский релиз на чёрном 189 граммовом виниле . Полиграфия соответствует оригиналу сделана безупречно , естественно альбомом .


ZZ Top - Tres Hombres (0081227996994) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...