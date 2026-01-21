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Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка - фото 1
Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
7
Жанр
Русский рэп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка - фото 1
  • Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692466
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275020736]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
7
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
CNN, Легально (при участии 104), Мойки, Сказать (при участии ALBLAK 52), Органика, Ради твоих перемен (при участии Samrattama), Рабские лекции (Умножить), Я не хочу (при участии 104), Perignon, Фианиты, Огни, Любить друг друга, Стелить, Свистки, Радуйся, Трезвым
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка

Впервые на виниле выпускается «7» — седьмой студийный альбом рэпера Скриптонита, вышедший 28 апреля 2023 года. Издание на цветном виниле.. В треклисте 16 треков, на фитах — ALBLAK52, Samrattama (бывш. sobakasoma) и 104 (дважды). По оценке продюсера Д. Рубина, альбом содержит качественный альтернативный хип-хоп без следов «попсы». Тексты Скриптонита, наконец, можно там расслышать. Лирический герой зол, агрессивен, ни с кем не церемонится, но в глубине души — раним и тонок. Повествуется о жизненном опыте, приобретённом в сложных ситуациях, уличные истории переплетаются с бравадой успехом и материальным благополучием. Альбом, имеющий все признаки трэпа, сочетает меланхоличные и драйвовые моменты, основным элементом музыки является тяжёлый бас.



Теги товара: Rap, Скриптонит, Limited Edition

Отзывы о товаре Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший ценник за очень хорошую пластинку Да,пластинка идет небольшой волной,но не критично на самом деле,заметил перескок иглы в одном треке,в остальном все ок
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Звук классный, пришла хорошо упакована, но сама пластинка деформирована, играет волной, сторону Б не могу поставить сначала, игла съезжает, первый трек проскакивает секунд на 20
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Полина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка отличная, получателю очень понравилась! Для проигрывателя подошла.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Несмотря на оч низкую, и тем не менее приятную цену, запись и качество пластинки более чем достойное! Сам винил прозрачно дымчатый, тяжелый. Сведение сделано круто - альбом звучит по мне даже лучше чем в цифре. В остальном издание обычное - без излишков, но это не главное. Сам материал - как и все из по пера Адиля - на уровне, и на мой вкус - слушается в 1000 раз приятнее чем 99% современного хип хопа на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Тамара Н.

Достоинства:


Комментарий:
это просто шедевр, пластинка улет муж очень доволен



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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275020736]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
7
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
CNN, Легально (при участии 104), Мойки, Сказать (при участии ALBLAK 52), Органика, Ради твоих перемен (при участии Samrattama), Рабские лекции (Умножить), Я не хочу (при участии 104), Perignon, Фианиты, Огни, Любить друг друга, Стелить, Свистки, Радуйся, Трезвым
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Впервые на виниле выпускается «7» — седьмой студийный альбом рэпера Скриптонита, вышедший 28 апреля 2023 года. Издание на цветном виниле.. В треклисте 16 треков, на фитах — ALBLAK52, Samrattama (бывш. sobakasoma) и 104 (дважды). По оценке продюсера Д. Рубина, альбом содержит качественный альтернативный хип-хоп без следов «попсы». Тексты Скриптонита, наконец, можно там расслышать. Лирический герой зол, агрессивен, ни с кем не церемонится, но в глубине души — раним и тонок. Повествуется о жизненном опыте, приобретённом в сложных ситуациях, уличные истории переплетаются с бравадой успехом и материальным благополучием. Альбом, имеющий все признаки трэпа, сочетает меланхоличные и драйвовые моменты, основным элементом музыки является тяжёлый бас.


Теги товара: Rap, Скриптонит, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший ценник за очень хорошую пластинку Да,пластинка идет небольшой волной,но не критично на самом деле,заметил перескок иглы в одном треке,в остальном все ок
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Звук классный, пришла хорошо упакована, но сама пластинка деформирована, играет волной, сторону Б не могу поставить сначала, игла съезжает, первый трек проскакивает секунд на 20
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Полина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка отличная, получателю очень понравилась! Для проигрывателя подошла.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Несмотря на оч низкую, и тем не менее приятную цену, запись и качество пластинки более чем достойное! Сам винил прозрачно дымчатый, тяжелый. Сведение сделано круто - альбом звучит по мне даже лучше чем в цифре. В остальном издание обычное - без излишков, но это не главное. Сам материал - как и все из по пера Адиля - на уровне, и на мой вкус - слушается в 1000 раз приятнее чем 99% современного хип хопа на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Тамара Н.

Достоинства:


Комментарий:
это просто шедевр, пластинка улет муж очень доволен


Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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