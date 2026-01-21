Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка
Впервые на виниле выпускается «7» — седьмой студийный альбом рэпера Скриптонита, вышедший 28 апреля 2023 года. Издание на цветном виниле.. В треклисте 16 треков, на фитах — ALBLAK52, Samrattama (бывш. sobakasoma) и 104 (дважды). По оценке продюсера Д. Рубина, альбом содержит качественный альтернативный хип-хоп без следов «попсы». Тексты Скриптонита, наконец, можно там расслышать. Лирический герой зол, агрессивен, ни с кем не церемонится, но в глубине души — раним и тонок. Повествуется о жизненном опыте, приобретённом в сложных ситуациях, уличные истории переплетаются с бравадой успехом и материальным благополучием. Альбом, имеющий все признаки трэпа, сочетает меланхоличные и драйвовые моменты, основным элементом музыки является тяжёлый бас.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Скриптонит, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Скриптонит, Limited Edition
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший ценник за очень хорошую пластинку Да,пластинка идет небольшой волной,но не критично на самом деле,заметил перескок иглы в одном треке,в остальном все ок
Достоинства:
Комментарий:
Звук классный, пришла хорошо упакована, но сама пластинка деформирована, играет волной, сторону Б не могу поставить сначала, игла съезжает, первый трек проскакивает секунд на 20
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка отличная, получателю очень понравилась! Для проигрывателя подошла.
Достоинства:
Комментарий:
Несмотря на оч низкую, и тем не менее приятную цену, запись и качество пластинки более чем достойное! Сам винил прозрачно дымчатый, тяжелый. Сведение сделано круто - альбом звучит по мне даже лучше чем в цифре. В остальном издание обычное - без излишков, но это не главное. Сам материал - как и все из по пера Адиля - на уровне, и на мой вкус - слушается в 1000 раз приятнее чем 99% современного хип хопа на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
это просто шедевр, пластинка улет муж очень доволен
Отзывы о товаре Скриптонит - 7 (4660275020736) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший ценник за очень хорошую пластинку Да,пластинка идет небольшой волной,но не критично на самом деле,заметил перескок иглы в одном треке,в остальном все ок
Достоинства:
Комментарий:
Звук классный, пришла хорошо упакована, но сама пластинка деформирована, играет волной, сторону Б не могу поставить сначала, игла съезжает, первый трек проскакивает секунд на 20
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка отличная, получателю очень понравилась! Для проигрывателя подошла.
Достоинства:
Комментарий:
Несмотря на оч низкую, и тем не менее приятную цену, запись и качество пластинки более чем достойное! Сам винил прозрачно дымчатый, тяжелый. Сведение сделано круто - альбом звучит по мне даже лучше чем в цифре. В остальном издание обычное - без излишков, но это не главное. Сам материал - как и все из по пера Адиля - на уровне, и на мой вкус - слушается в 1000 раз приятнее чем 99% современного хип хопа на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
это просто шедевр, пластинка улет муж очень доволен