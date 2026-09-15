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Caliban - Zeitgeister (0194398628417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Caliban - Zeitgeister (0194398628417) виниловая пластинка

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Caliban - Zeitgeister (0194398628417) виниловая пластинка - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Caliban
Альбом (сингл)
Zeitgeister
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caliban - Zeitgeister (0194398628417) виниловая пластинка - фото 1
  • Caliban - Zeitgeister (0194398628417) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500469
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Caliban - Zeitgeister (0194398628417) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398628417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Caliban
Альбом (сингл)
Zeitgeister
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Zeitgeister, Trauma (feat. Matthi from Nasty), Herz, Ausbruch nach Innen, Feuer, zieh` mit mir, Nichts ist fur immer, Intoleranz, Mein Inferno, nICHts
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caliban - Zeitgeister (0194398628417) виниловая пластинка

Новый альбом знаменитой немецкой металкор-группы Caliban. Включает хиты коллектива спетые на немецком языке. Немецкие ветераны металкора, CALIBAN, записавшие кавер на песню Rammstein «Sonne», поняли, что их родной язык идеально сочетается с их выдержанным во времени столкновением карающих риффов и резкого вокала Андреаса Дёрнера. Когда фанаты хотели, чтобы квинтет из Эссена записал альбом исключительно на немецком языке, группа просто сказала: «Почему бы и нет?» Так родился «Zeitgeister». За время своей карьеры из 11 пластинок, определяющих жанр, группа осознала, что видение альбома было естественным - ретроспектива карьеры и глубокое погружение в дискографию CALIBAN, которые уже давно не исполнялись вживую. «Это было нелегкое решение, но как только мы позволили себе сделать их настолько отличными от оригиналов, насколько мы почувствовали, что это было необходимо, это пришло довольно естественно», - объясняет гитарист и главный автор песен Марк Гёрц. Конечно, когда дело дошло до перевода песен на немецкий, потребовалось некоторое обновление. «Это оказалось на удивление непросто, - говорит Дёрнер. «Хотя я чувствую себя более комфортно с моим родным немецким языком, это значительно усложнило задачу, так как у меня было больше возможностей выразить что-то». Для CALIBAN, основанной в 1997 году и неутомимо путешествующей по миру и делящей сцены с такими, как Slayer, Kreator и Killswitch Engage, «Zeitgeister» стала долгожданным возвращением на родину. С помощью давнего продюсера Бенджамина Рихтера (Moonspell, Emil Bulls и другие) CALIBAN вручную отобрали семь треков, чтобы вдохнуть новую жизнь в свои песни: «Trauma» (с участием Matthi из Nasty, «Arena Of Concealment»), «Herz» («I Will Never Let You Down»), «Ausbruch nach Innen» («Tyranny Of Small Misery»), «Feuer, zieh 'mit mir» («Between The Worlds»), «Nichts ist f?r immer» («All I Gave»), «Intoleranz» («Intolerance»). «Mein Inferno» («My Little Secret»). «Zeitgeister» также может похвастаться новым треком «nICHts». «Это песня о чувстве дезориентации и безнадежности, о депрессии и бессилии. Чувства, которые, вероятно, могут возникнуть у многих из нас в эти дни », - говорит Дёрнер.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398628417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Caliban
Альбом (сингл)
Zeitgeister
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Zeitgeister, Trauma (feat. Matthi from Nasty), Herz, Ausbruch nach Innen, Feuer, zieh` mit mir, Nichts ist fur immer, Intoleranz, Mein Inferno, nICHts
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом знаменитой немецкой металкор-группы Caliban. Включает хиты коллектива спетые на немецком языке. Немецкие ветераны металкора, CALIBAN, записавшие кавер на песню Rammstein «Sonne», поняли, что их родной язык идеально сочетается с их выдержанным во времени столкновением карающих риффов и резкого вокала Андреаса Дёрнера. Когда фанаты хотели, чтобы квинтет из Эссена записал альбом исключительно на немецком языке, группа просто сказала: «Почему бы и нет?» Так родился «Zeitgeister». За время своей карьеры из 11 пластинок, определяющих жанр, группа осознала, что видение альбома было естественным - ретроспектива карьеры и глубокое погружение в дискографию CALIBAN, которые уже давно не исполнялись вживую. «Это было нелегкое решение, но как только мы позволили себе сделать их настолько отличными от оригиналов, насколько мы почувствовали, что это было необходимо, это пришло довольно естественно», - объясняет гитарист и главный автор песен Марк Гёрц. Конечно, когда дело дошло до перевода песен на немецкий, потребовалось некоторое обновление. «Это оказалось на удивление непросто, - говорит Дёрнер. «Хотя я чувствую себя более комфортно с моим родным немецким языком, это значительно усложнило задачу, так как у меня было больше возможностей выразить что-то». Для CALIBAN, основанной в 1997 году и неутомимо путешествующей по миру и делящей сцены с такими, как Slayer, Kreator и Killswitch Engage, «Zeitgeister» стала долгожданным возвращением на родину. С помощью давнего продюсера Бенджамина Рихтера (Moonspell, Emil Bulls и другие) CALIBAN вручную отобрали семь треков, чтобы вдохнуть новую жизнь в свои песни: «Trauma» (с участием Matthi из Nasty, «Arena Of Concealment»), «Herz» («I Will Never Let You Down»), «Ausbruch nach Innen» («Tyranny Of Small Misery»), «Feuer, zieh 'mit mir» («Between The Worlds»), «Nichts ist f?r immer» («All I Gave»), «Intoleranz» («Intolerance»). «Mein Inferno» («My Little Secret»). «Zeitgeister» также может похвастаться новым треком «nICHts». «Это песня о чувстве дезориентации и безнадежности, о депрессии и бессилии. Чувства, которые, вероятно, могут возникнуть у многих из нас в эти дни », - говорит Дёрнер.
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Caliban - Zeitgeister (0194398628417) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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