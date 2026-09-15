Описание товара Caliban - Zeitgeister (0194398628417) виниловая пластинка

Новый альбом знаменитой немецкой металкор-группы Caliban. Включает хиты коллектива спетые на немецком языке. Немецкие ветераны металкора, CALIBAN, записавшие кавер на песню Rammstein «Sonne», поняли, что их родной язык идеально сочетается с их выдержанным во времени столкновением карающих риффов и резкого вокала Андреаса Дёрнера. Когда фанаты хотели, чтобы квинтет из Эссена записал альбом исключительно на немецком языке, группа просто сказала: «Почему бы и нет?» Так родился «Zeitgeister». За время своей карьеры из 11 пластинок, определяющих жанр, группа осознала, что видение альбома было естественным - ретроспектива карьеры и глубокое погружение в дискографию CALIBAN, которые уже давно не исполнялись вживую. «Это было нелегкое решение, но как только мы позволили себе сделать их настолько отличными от оригиналов, насколько мы почувствовали, что это было необходимо, это пришло довольно естественно», - объясняет гитарист и главный автор песен Марк Гёрц. Конечно, когда дело дошло до перевода песен на немецкий, потребовалось некоторое обновление. «Это оказалось на удивление непросто, - говорит Дёрнер. «Хотя я чувствую себя более комфортно с моим родным немецким языком, это значительно усложнило задачу, так как у меня было больше возможностей выразить что-то». Для CALIBAN, основанной в 1997 году и неутомимо путешествующей по миру и делящей сцены с такими, как Slayer, Kreator и Killswitch Engage, «Zeitgeister» стала долгожданным возвращением на родину. С помощью давнего продюсера Бенджамина Рихтера (Moonspell, Emil Bulls и другие) CALIBAN вручную отобрали семь треков, чтобы вдохнуть новую жизнь в свои песни: «Trauma» (с участием Matthi из Nasty, «Arena Of Concealment»), «Herz» («I Will Never Let You Down»), «Ausbruch nach Innen» («Tyranny Of Small Misery»), «Feuer, zieh 'mit mir» («Between The Worlds»), «Nichts ist f?r immer» («All I Gave»), «Intoleranz» («Intolerance»). «Mein Inferno» («My Little Secret»). «Zeitgeister» также может похвастаться новым треком «nICHts». «Это песня о чувстве дезориентации и безнадежности, о депрессии и бессилии. Чувства, которые, вероятно, могут возникнуть у многих из нас в эти дни », - говорит Дёрнер.