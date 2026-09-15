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Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка

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Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка - фото 1
Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка - фото 2
Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
Funk Wav Bounces Vol. 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка - фото 1
  • Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка - фото 2
  • Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667225
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196587219116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
Funk Wav Bounces Vol. 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, Money, Potion, Woman Of The Year, Obsessed, To You, Ready Or Not, Stay With Me, Stay With Me (Part 2), Somebody Else, Nothing More To Say, Live My Best Life, Lean On Me, Day One
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка

Знаменитый шотландский диджей и продюсер Келвин Харрис выпускает свой новый альбом Funk Wav Bounces Vol. 2

Отзывы о товаре Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196587219116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
Funk Wav Bounces Vol. 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, Money, Potion, Woman Of The Year, Obsessed, To You, Ready Or Not, Stay With Me, Stay With Me (Part 2), Somebody Else, Nothing More To Say, Live My Best Life, Lean On Me, Day One
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Знаменитый шотландский диджей и продюсер Келвин Харрис выпускает свой новый альбом Funk Wav Bounces Vol. 2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.2 (0196587219116) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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