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Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка

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Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 1
Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 2
Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 3
Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 4
Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 5
Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 6
Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 7
Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 8
Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 9
Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mandoki Soulmates
Альбом (сингл)
Utopia For Realists: Hungarian Pictures
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 1
  • Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 2
  • Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 3
  • Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 4
  • Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 5
  • Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 6
  • Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 7
  • Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 8
  • Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 9
  • Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500690
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399037119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mandoki Soulmates
Альбом (сингл)
Utopia For Realists: Hungarian Pictures
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sessions In The Village, Utopia For Realists, Transylvanian Dances Part 1, Transylvanian Dances Part 2, You'll Find Me In Your Mirror, Return To Budapest, Barbaro, The Torch, CD Sessions In The Village, Utopia For Realists, Transylvanian Dances, You'll Find Me In Your Mirror, Return To Budapest, Barbaro, The Torch
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка

Лесли Мандоки из Dschinghis Khan собирает знаменитых друзей в новом проекте "Utopia For Realists: Hungarian Pictures". Лесли Мандоки играет вместе с такими музыкантами как: Иэн Андерсон (Jethro Tull), Джон Хелливелл (Supertramp), Ник ван Иде (Cutting Crew), Тиль Бреннером, Szakcsi, Jane Xie, Стив Бейли, Эл Ди Меола, Питер Мафай, Джесси Зибенберг (Supertramp), Кори Генри, Деобрат Мишра, Майк Стерн, Margarita, Рэнди Брекер, Билл Эванс, Sirreal, Ришар Бона, Мото Фукусима, Тони Кэри, Джулия Мандоки. Релиз, озаглавленный «Utopia For Realists: Hungarian Pictures», включает блюрей-диск, который сочетает в себе запись концертного фильма, посвященного 30-летию падения Берлинской стены, с впечатляющей кинематографической реализацией отдельных музыкальных эпизодов - он также дает эксклюзивное представление о том, что происходит за кулисами записи Soulmates вживую и в студии, "making of" - а также аудиофильский компакт-диск с оригинальной студийной записью прог-рок сюиты.



Теги товара: Picture Disc, Progressive Rock

Отзывы о товаре Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399037119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mandoki Soulmates
Альбом (сингл)
Utopia For Realists: Hungarian Pictures
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sessions In The Village, Utopia For Realists, Transylvanian Dances Part 1, Transylvanian Dances Part 2, You'll Find Me In Your Mirror, Return To Budapest, Barbaro, The Torch, CD Sessions In The Village, Utopia For Realists, Transylvanian Dances, You'll Find Me In Your Mirror, Return To Budapest, Barbaro, The Torch
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Лесли Мандоки из Dschinghis Khan собирает знаменитых друзей в новом проекте "Utopia For Realists: Hungarian Pictures". Лесли Мандоки играет вместе с такими музыкантами как: Иэн Андерсон (Jethro Tull), Джон Хелливелл (Supertramp), Ник ван Иде (Cutting Crew), Тиль Бреннером, Szakcsi, Jane Xie, Стив Бейли, Эл Ди Меола, Питер Мафай, Джесси Зибенберг (Supertramp), Кори Генри, Деобрат Мишра, Майк Стерн, Margarita, Рэнди Брекер, Билл Эванс, Sirreal, Ришар Бона, Мото Фукусима, Тони Кэри, Джулия Мандоки. Релиз, озаглавленный «Utopia For Realists: Hungarian Pictures», включает блюрей-диск, который сочетает в себе запись концертного фильма, посвященного 30-летию падения Берлинской стены, с впечатляющей кинематографической реализацией отдельных музыкальных эпизодов - он также дает эксклюзивное представление о том, что происходит за кулисами записи Soulmates вживую и в студии, "making of" - а также аудиофильский компакт-диск с оригинальной студийной записью прог-рок сюиты.


Теги товара: Picture Disc, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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