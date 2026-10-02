Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
BACK FOR GOLD – THE NEW VERSIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 149984
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3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854347017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
BACK FOR GOLD – THE NEW VERSIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
31х31х2
Вес, г.
225
Описание товара Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Brother Louie (I'm A Lover) (New Version 2017)
|3:20
|A2
|You're My Heart You're My Soul (New Version 2017)
|3:31
|A3
|Cheri Cheri Lady (New Version 2017)
|3:41
|A4
|You Can Win If You Want (New Version 2017)
|3:25
|A5
|Atlantis Is Calling (New Version 2017)
|3:12
|A6
|Geronimo's Cadillac (New Version 2017)
|3:22
|B1
|Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (Full Long Version)
|8:19
|B1-1
|One and Only Superhero
|B1-2
|Brother Louie
|B1-3
|You’re My Heart You’re My Soul
|B1-4
|You Can Win If You Want
|B1-5
|Cheri Cheri Lady
|B1-6
|Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)
|B1-7
|Outro
|B2
|Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (3-Track DJ Promo)
|5:06
|B2-1
|One and Only Superhero (Intro)
|B2-2
|Brother Louie (New Version 2017)
|B2-3
|You’re My Heart You’re My Soul (New Version 2017)
|B2-4
|You Can Win If You Want (New Version 2017)
|B2-5
|Outro
|B3
|Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (Chorus Short Mix)
|4:38
|B3-1
|One and Only Superhero (Intro)
|B3-2
|Brother Louie (New Version 2017)
|B3-3
|You’re My Heart You’re My Soul (New Version 2017)
|B3-4
|You Can Win If You Want (New Version 2017)
|B3-5
|Cheri Cheri Lady (New Version 2017)
|B3-6
|Atlantis Is Calling (New Version 2017)
|B3-7
|Outro
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854347017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
BACK FOR GOLD – THE NEW VERSIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|Brother Louie (I'm A Lover) (New Version 2017)
|3:20
|A2
|You're My Heart You're My Soul (New Version 2017)
|3:31
|A3
|Cheri Cheri Lady (New Version 2017)
|3:41
|A4
|You Can Win If You Want (New Version 2017)
|3:25
|A5
|Atlantis Is Calling (New Version 2017)
|3:12
|A6
|Geronimo's Cadillac (New Version 2017)
|3:22
|B1
|Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (Full Long Version)
|8:19
|B1-1
|One and Only Superhero
|B1-2
|Brother Louie
|B1-3
|You’re My Heart You’re My Soul
|B1-4
|You Can Win If You Want
|B1-5
|Cheri Cheri Lady
|B1-6
|Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)
|B1-7
|Outro
|B2
|Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (3-Track DJ Promo)
|5:06
|B2-1
|One and Only Superhero (Intro)
|B2-2
|Brother Louie (New Version 2017)
|B2-3
|You’re My Heart You’re My Soul (New Version 2017)
|B2-4
|You Can Win If You Want (New Version 2017)
|B2-5
|Outro
|B3
|Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (Chorus Short Mix)
|4:38
|B3-1
|One and Only Superhero (Intro)
|B3-2
|Brother Louie (New Version 2017)
|B3-3
|You’re My Heart You’re My Soul (New Version 2017)
|B3-4
|You Can Win If You Want (New Version 2017)
|B3-5
|Cheri Cheri Lady (New Version 2017)
|B3-6
|Atlantis Is Calling (New Version 2017)
|B3-7
|Outro
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Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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