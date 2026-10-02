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Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка

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Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 1
Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 2
Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 3
Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 4
Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 5
Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
BACK FOR GOLD – THE NEW VERSIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 1
  • Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 2
  • Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 3
  • Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 4
  • Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 5
  • Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 149984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854347017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
BACK FOR GOLD – THE NEW VERSIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
31х31х2
Вес, г.
225

Описание товара Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка

Track List

A1Brother Louie (I'm A Lover) (New Version 2017)3:20
A2You're My Heart You're My Soul (New Version 2017)3:31
A3Cheri Cheri Lady (New Version 2017)3:41
A4You Can Win If You Want (New Version 2017)3:25
A5Atlantis Is Calling (New Version 2017)3:12
A6Geronimo's Cadillac (New Version 2017)3:22
B1Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (Full Long Version)8:19
B1-1One and Only Superhero
B1-2Brother Louie
B1-3You’re My Heart You’re My Soul
B1-4You Can Win If You Want
B1-5Cheri Cheri Lady
B1-6Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)
B1-7Outro
B2Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (3-Track DJ Promo)5:06
B2-1One and Only Superhero (Intro)
B2-2Brother Louie (New Version 2017)
B2-3You’re My Heart You’re My Soul (New Version 2017)
B2-4You Can Win If You Want (New Version 2017)
B2-5Outro
B3Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (Chorus Short Mix)4:38
B3-1One and Only Superhero (Intro)
B3-2Brother Louie (New Version 2017)
B3-3You’re My Heart You’re My Soul (New Version 2017)
B3-4You Can Win If You Want (New Version 2017)
B3-5Cheri Cheri Lady (New Version 2017)
B3-6Atlantis Is Calling (New Version 2017)
B3-7Outro

Отзывы о товаре Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854347017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
BACK FOR GOLD – THE NEW VERSIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Brother Louie (I'm A Lover) (New Version 2017)3:20
A2You're My Heart You're My Soul (New Version 2017)3:31
A3Cheri Cheri Lady (New Version 2017)3:41
A4You Can Win If You Want (New Version 2017)3:25
A5Atlantis Is Calling (New Version 2017)3:12
A6Geronimo's Cadillac (New Version 2017)3:22
B1Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (Full Long Version)8:19
B1-1One and Only Superhero
B1-2Brother Louie
B1-3You’re My Heart You’re My Soul
B1-4You Can Win If You Want
B1-5Cheri Cheri Lady
B1-6Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)
B1-7Outro
B2Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (3-Track DJ Promo)5:06
B2-1One and Only Superhero (Intro)
B2-2Brother Louie (New Version 2017)
B2-3You’re My Heart You’re My Soul (New Version 2017)
B2-4You Can Win If You Want (New Version 2017)
B2-5Outro
B3Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 (Chorus Short Mix)4:38
B3-1One and Only Superhero (Intro)
B3-2Brother Louie (New Version 2017)
B3-3You’re My Heart You’re My Soul (New Version 2017)
B3-4You Can Win If You Want (New Version 2017)
B3-5Cheri Cheri Lady (New Version 2017)
B3-6Atlantis Is Calling (New Version 2017)
B3-7Outro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Modern Talking - Back For Gold (coloured) (0889854347017) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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