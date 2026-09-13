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James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка

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James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка - фото 1
James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка - фото 2
James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
James Arthur
Альбом (сингл)
Pisces
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка - фото 1
  • James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка - фото 2
  • James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708170
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028619219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
James Arthur
Альбом (сингл)
Pisces
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
A1 Summer 3:06, A2 Cruel 3:00, A3 All My Love 3:07, A4 ADHD 3:48, A5 Gucci (Interlude) 1:23, A6 Celebrate 3:40, B1 F.R.I.E.N.D.S 3:35, B2 Embers 4:15, B3 KARAOKE 3:41, B4 Yeah, No. 2:47, B5 Water 3:07, B6 Hallelujah 3:58
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка

James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028619219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
James Arthur
Альбом (сингл)
Pisces
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
A1 Summer 3:06, A2 Cruel 3:00, A3 All My Love 3:07, A4 ADHD 3:48, A5 Gucci (Interlude) 1:23, A6 Celebrate 3:40, B1 F.R.I.E.N.D.S 3:35, B2 Embers 4:15, B3 KARAOKE 3:41, B4 Yeah, No. 2:47, B5 Water 3:07, B6 Hallelujah 3:58
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
James Arthur - Pisces (Blue) (0198028619219) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
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Отзывы


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