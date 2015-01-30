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Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 7
Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.01.2015
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SHADOWS IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98793
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Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.01.2015
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SHADOWS IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
CD в комплекте
CD
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка

Track List

A1I'm A Fool To Want You4:51
A2The Night We Called It A Day3:25
A3Stay With Me2:56
A4Autumn Leaves3:02
A5Why Try To Change Me Now3:38
B1Some Enchanted Evening3:28
B2Full Moon And Empty Arms3:26
B3Where Are You?3:37
B4What I'll Do3:21
B5That Lucky Old Sun3:39
CD01I'm A Fool To Want You4:51
CD02The Night We Called It A Day3:25
CD03Stay With Me2:56
CD04Autumn Leaves3:02
CD05Why Try To Change Me Now3:38
CD06Some Enchanted Evening3:28
CD07Full Moon And Empty Arms3:26
CD08Where Are You?3:37
CD09What I'll Do3:21
CD10That Lucky Old Sun3:39

Отзывы о товаре Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.01.2015
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SHADOWS IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
CD в комплекте
CD
Описание

Track List

A1I'm A Fool To Want You4:51
A2The Night We Called It A Day3:25
A3Stay With Me2:56
A4Autumn Leaves3:02
A5Why Try To Change Me Now3:38
B1Some Enchanted Evening3:28
B2Full Moon And Empty Arms3:26
B3Where Are You?3:37
B4What I'll Do3:21
B5That Lucky Old Sun3:39
CD01I'm A Fool To Want You4:51
CD02The Night We Called It A Day3:25
CD03Stay With Me2:56
CD04Autumn Leaves3:02
CD05Why Try To Change Me Now3:38
CD06Some Enchanted Evening3:28
CD07Full Moon And Empty Arms3:26
CD08Where Are You?3:37
CD09What I'll Do3:21
CD10That Lucky Old Sun3:39
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Доставка
Отзывы


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