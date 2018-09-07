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Paul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластинка

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Paul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластинка - фото 1
Paul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.09.2018
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
IN THE BLUE LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185041
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластинка
3 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIMON, PAUL
filter_none Товар входит в коллекцию SIMON, PAUL

Коллекция SIMON, PAUL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.09.2018
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
IN THE BLUE LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластинка

Track List

A1One Man's Ceiling Is Another Man's Floor
A2Love
A3Can't Run But
A4How the Heart Approaches What It Yearns
A5Pigs, Sheep And Wolves
B1Rene And Georgette Magritte With Their Dog After The War
B2The Teacher
B3Darling Lorraine
B4Some Folks' Lives Roll Easy
B5Questions For The Angels

Отзывы о товаре Paul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.09.2018
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
IN THE BLUE LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1One Man's Ceiling Is Another Man's Floor
A2Love
A3Can't Run But
A4How the Heart Approaches What It Yearns
A5Pigs, Sheep And Wolves
B1Rene And Georgette Magritte With Their Dog After The War
B2The Teacher
B3Darling Lorraine
B4Some Folks' Lives Roll Easy
B5Questions For The Angels
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластинка - по цене 3610 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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