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The Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка The Carpenters, Passage (0602557404982)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401785
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка

Track List

A1B'Wana She No Home5:40
A2All You Get From Love Is A Love Song3:45
A3I Just Fall In Love Again4:00
A4On The Balcony Of The Casa Rosada / Don't Cry For Me Argentina (From The Opera "Evita")7:45
B1Sweet, Sweet Smile3:10
B2Two Sides3:25
B3Man Smart, Woman Smarter4:32
B4Calling Occupants Of Interplanetary Craft (The Recognized Anthem Of World Contact Day)7:07

Отзывы о товаре The Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1B'Wana She No Home5:40
A2All You Get From Love Is A Love Song3:45
A3I Just Fall In Love Again4:00
A4On The Balcony Of The Casa Rosada / Don't Cry For Me Argentina (From The Opera "Evita")7:45
B1Sweet, Sweet Smile3:10
B2Two Sides3:25
B3Man Smart, Woman Smarter4:32
B4Calling Occupants Of Interplanetary Craft (The Recognized Anthem Of World Contact Day)7:07
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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