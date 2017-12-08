Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.12.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
LOVE AND THEFT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 165537
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3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.12.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
LOVE AND THEFT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Tweedle Dee & Tweedle Dum
|A2
|Mississippi
|A3
|Summer Days
|B1
|Bye And Bye
|B2
|Lonesome Day Blues
|B3
|Floater (Too Much To Ask)
|C1
|High Water (For Charlie Patton)
|C2
|Moonlight
|C3
|Honest With Me
|D1
|Po' Boy
|D2
|Cry A While
|D3
|Sugar Baby
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.12.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
LOVE AND THEFT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Tweedle Dee & Tweedle Dum
|A2
|Mississippi
|A3
|Summer Days
|B1
|Bye And Bye
|B2
|Lonesome Day Blues
|B3
|Floater (Too Much To Ask)
|C1
|High Water (For Charlie Patton)
|C2
|Moonlight
|C3
|Honest With Me
|D1
|Po' Boy
|D2
|Cry A While
|D3
|Sugar Baby
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Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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